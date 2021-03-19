美國總統拜登上台後的首場中美高層會談，現場罕見地氣氛火爆，雙方都不留情面地相互指摘，戰火更引燃到民間，中國官媒藉機做「大內宣」，不遺餘力地大肆宣揚中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪那一句「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」，營造中國在國際上的高大形像，小粉紅紛紛轉發撐場，美方繙譯更慘成攻擊目標，被批評得體無完膚。

隨着此次中美高層會晤首輪會談現場曝光後，「#中美高層戰略對話#」理所當然高踞微博熱搜榜首位，閱讀量至下午4時40分已接近14億，有超過4萬則評論；「#美方要求記者離開中方據理力爭#」與「#楊潔篪午飯吃的泡麵#」則分佔第二及第三位。

官方亦隨即展開「大內宣」，楊潔篪那句「美國沒資格」，將美國踩在中國腳下，更是成為了「大內宣」的招牌金句。一向以戰狼式文風維護中共立場的《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文，大讚這句話平實有力，打亂了美方的囂張，並強調這是中美兩大國前所未有的公開面對面交鋒，極具象徵意義，「它告訴美國人，他們不要再假裝可以對中國指手劃腳了，那個時代早已結束了」，而此行「必將幫着美國和它的盟友們重新認識強大、自尊、願與人為善、也不懼奉陪對抗的現代中國」。

與此同時，《人民日報》亦火速製作了兩張宣傳圖片，小粉紅出動轉發廣傳。其中一張圖簡單地以紅底白字，有中文寫着「美國沒有資格居高臨下同中國說話 中國人不吃這一套」，同時以白底紅字，用英文寫上「STOP INTERFERING IN CHINA’S INTERNAL AFFAIRS」（不要干涉中國內政）。

另一張圖更隱含深意，用1901年大清與英國、美國、日本、俄羅斯、法國、德國、意大利、奧匈帝國（Austria-Hungary）、比利時、西班牙和荷蘭等11國，在義和團運動結束、八國聯軍攻入北京後，簽訂不平等和約《辛丑條約》的現場照片，與今日中美高層會談的現場照片作對比，意謂1901年與2021年同樣是辛丑年，但相隔兩個甲子（一個甲子等於60年）的中國已今非昔比。《人民日報》旗下海外版微博賬號「俠客島」也寫道：「中國早已不是120年前那個『辛丑』了！」《辛丑條約》被認為是中國史上賠款數目最龐大、皇權喪失最嚴重的條約。

大批小粉紅趕緊為圖片解讀：「美國和中國說話，注意你的態度！」「兩個甲子了，世界還是那個世界，中國卻不是那個中國了。」「中國人活在2021 美國人活在1901！」「西方侵略者幾百年來只要在東方海岸上架上幾尊大炮，就可以霸占一個國家的時代，一去不復返了！」「民族復興！！！大國崛起！！！」

小粉紅還不忘另闢場子，美方的女繙譯員慘成「戰靶」，被拿來和中方女繙譯員作比較，批評她的繙譯水平差：「別的不說，這個繙譯確實有點拉胯吧」、「美方從哪找的繙譯，一直嗯嗯啊啊的煩死了，瞬間對自己的英語有了自信」、「剛簡單看了這次對話的完整版視頻，美方的繙譯連話都說不清楚，阿巴阿巴的說了一堆，好像在惡心人，其實我方領導人都能聽懂英語，不用繙譯」、「對面的繙譯聽口音是華裔，可語法又很混亂，到底是干啥的」、「美國連個像樣的繙譯都請不起」、「聽得我渾身熱血沸騰的，中方繙譯姐姐好厲害，此生無悔入華夏，來世還做中國人」。

新浪微博

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！