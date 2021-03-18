台灣陸委會主委邱太三昨宣佈，即日起恢復大陸商務人士赴台申請，他又對大陸提出三個呼籲，希望兩岸能找到互惠互利的最大公約數；至於兩岸能否有「建設性的模糊」，要靠彼此的智慧及態度。據悉，這是陸委會首度提出「建設性的模糊」的說法。

首籲「建設性模糊」 互惠

邱太三昨在陸委員會例行記者會表示，基於活絡兩岸經濟活動，大陸人士赴台從事商務履約或跨國企業內部調動，經中央流行疫情指揮中心洽各機關研商，即日起可提出申請。

邱太三回應媒體有關兩岸問題時表示，對於「九二共識」的含義，縱使中國共產黨及國民黨的解讀也不一樣，國民黨近來也認為該作一些調整；「九二共識」在台灣引發的爭議也不用多說，如果兩岸交流都要設定一個「要求對方要進入自己框架」的前提，是一個不公平、不公道且不切實際的要求。

邱強調，雙方能否找到最大公約數，是互惠互利的，因為比較不會有太大爭議。至於兩岸能否有所謂的「建設性的模糊」，則要靠彼此的智慧，「坦白講，也要靠彼此的態度」。

邱太三向大陸提出三個呼籲，希望大陸充份理解兩岸制度、價值觀的差異，停止在台海周邊的軍事威脅；希望與大陸相互尊重、務實對話解決問題；希望大陸為開展交流作出相對的努力。

中央社