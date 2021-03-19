兩岸再度爆發「口水戰」。台灣國防部長邱國正昨天表示，解放軍具備攻台能力，台軍要隨時反應，並強調「中共要打多久，我們就陪多久」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日回應，稱民進黨政府「口出狂言」，並聲言採取大陸會「維護主權的必要措施時」，但強調這並非針對台灣人民。

朱鳳蓮說：「民進黨當局有些人口出狂言，再次暴露了台獨勢力無底線的挑釁。」朱鳳蓮並宣稱，「歷史早已證明，台獨是走不通的絕路。民進黨當局若膽敢鋌而走險，拿兩岸同胞的利益福祉和台海和平穩定作賭注，必將遭致毀滅性失敗。」

對於邱國正表示共軍有攻台能力，朱鳳蓮避重就輕地說：「針對外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，我們保留採取一切必要措施的選項。這樣做絕非針對台灣同胞，而是維護包括台灣同胞在內的中華民族的整體利益」。

另外，中國大陸日前公佈對台「農林22條措施」，大陸委員會表示，這項政策目的是磁吸台灣農業人才、資本及技術，協助其振興鄉村，並作為對台統戰手段，「名為惠台、實則利中」。

朱鳳蓮今天則聲稱，這項措施「得到台胞、台企的熱烈響應」。她並反指政府「擔心廣大台灣同胞從祖國大陸發展機遇中得到實實在在的好處」，「民進黨當局企圖封堵台灣同胞謀發展、求福祉的路，是不可能得逞的」。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！