在台灣，日本過江龍「壽司郎」推出優惠活動，只要姓名中有「鮭魚」（港稱三文魚）兩字的顧客，就能享用「全桌免費」的優惠。結果兩日之內有逾300名民眾為免費壽司而改名，令壽司郎賺盡廣告費，不過優惠活動同時令人關注浪費食物的問題，有不少「鮭魚先生」、「鮭魚女士」食剩大量的壽司飯，令聲稱是壽司郎員工在網上發文，抱怨廚餘是平常假日的六倍，痛斥貪小便宜的顧客應該落地獄。

一名壽司郎員工在社交網站上傳照片，指客人只將壽司上面的魚生吃掉，留下7碗滿滿的白飯，該名員工表示，親自整理的桌子，有客人點了4、5盤魚生都沒吃，茶碗蒸原封不動，拉麵只吃上層的食材，甜品只咬一口，痛斥「真的是該下地獄轉生成100次鮭魚」。而根據同事的消息，昨天（18日）餐廳的廚餘量是平常假日的6倍。

事主表示，今次壽司郎舉辦活動，部份員工被要求加班或者放假被要求支援，他自己也忙到頭暈想吐吃不下飯，事主認為「吃免費可以，浪費食物真的是收桌到心痛。」又指活動漏洞太多，引來一堆貪小便宜的顧客，直言「只能說高層的政策搞死人。」

不少台灣「鮭魚先生」、「鮭魚女士」亦在社交媒體分享自己免費食壽司的「戰績」，惟相片中所見，在堆積如山的餐盤中，有着許多剩下的食物，尤其壽司的白飯幾乎都被挑出來丟棄，只吃掉魚生等食材，引起網友負評，認為壽司郎應該要向浪費食物的顧客收取費用。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！