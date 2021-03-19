民進黨前黨工、人權工作者李明哲遭大陸關押4周年，李明哲救援大隊昨日舉行「為李明哲自由而騎」單車遊行，其妻李淨瑜今早現身立法院外，表示自己雖不斷寫信給李明哲，但目前為止李明哲還未收到，從武漢肺炎疫情開始後，赤山監獄更禁止探監，她盼大陸政府讓李明哲通話報平安。國際特赦組織台灣分會要求中國政府保障李明哲的通訊權，並保障其健康。

李凈瑜發言時首先感謝4年來台灣民眾不斷關注李明哲事件、國際組織與民間團體聲援、也有民眾試着寫信給李明哲，她對此鞠躬以示感謝。她稱，她可以理解不能去探監，但希望至少能跟李明哲通電話，無論通訊、假釋都不是「特權」，並表示自疫情爆發以來，她只收到丈夫李明哲寄來一封信。

其間，李凈瑜不斷聯絡海基會、獄方，表示希望能申請探監，即便往返兩地必須隔離一個月也願意，但始終沒得到消息。她希望大陸政府能基於人道，考慮她三點訴求：1. 考慮假釋，因李明哲已服刑超過1/2刑期；2. 當全世界疫情大流行、探監不可行時，希望當局能允許李明哲與妻子通電話；3. 允許李明哲與外界正常通訊。目前民間團體、國際組織不斷寫信給李明哲，李明哲卻收不到、也無法對外通訊，對一個政治犯而言，這是非常卑微的請求。

台灣聯合新聞網／風傳媒

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