加拿大官方收到通知，在中國被扣超過800天的商人斯帕沃及前外交官康明凱分別在今日及下星期一（22日）進行審訊。在中美高層會談前夕，中國疑打出人質牌，時事評論員劉銳紹向本報分析，審訊不等於立即判刑，中國今次想表明不怕外國圍堵，想做幾手準備，如果美國狠心及強硬，那刑期將會很重。

斯帕沃及康明凱2018年12月被中國帶走，外國一直視為加拿大幾天前拘捕華為太子女孟晚舟的報復。斯帕沃及康明凱被扣中國已超過800天，外國領袖政要多次促請放人不得要領。美國約3月10日宣佈亞洲之行，內地《環球時報》隨即在12日引述消息稱，兩人的案件將進行一審。到昨天中美會面前夕，加拿大官方收到通知，在中國被扣超過兩年的商人斯帕沃及前外交官康明凱分別在星期日及下星期一進行審訊，據悉斯帕沃庭審地點在遼寧丹東，康明凱的庭審地點在北京。

加外長斥任意拘押 華使館不滿

加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）表示，加拿大認為兩人是被任意拘押，對中方的訴訟程序缺乏透明度深感不安，表明會鍥而不捨爭取兩人獲釋。中國駐加拿大使館反駁，加國外長發佈錯誤聲明，對此表示強烈不滿和堅决反對。發言人强調中國是法治國家，兩名加國公民被依法逮捕和起訴，反指加拿大扣查孟晚舟超過兩年，才是不折不扣的任意拘押。中國外交部發言人趙立堅亦稱，孟晚舟事件是徹頭徹尾的政治事件，呼籲美國糾正錯誤，讓孟回國。趙又強調加國兩人開審與中美對話無任何關係。

康明凱妻子Vina Nadjibulla稱：「這當然是很困難時刻，我很難想像康明凱如何獨自一人應對中國扣押，已經是830天了。」她又稱：「今次是明顯提醒大家不少生命正面臨危機，如果加拿大及美國政府不介入保障他們的自由，兩人將繼續身處險境。」斯帕沃的家人則發聲明：「斯帕沃在扣留期間，只有很少機會接觸其代表律師。中國對斯帕沃具體控罪及案情空泛，中國政府從未公佈過。」

按政治需要 可押後或輕判

劉銳紹分析指，今次審訊日期與中美高層會面、美國建立中國包圍網有關。他指出，美國與中國高層會面在19日，未必很快有結果，中國提出在19日審訊斯帕沃，審訊後可以選擇押後宣判，「變相中國有一個彈性，如果美國用強硬態度， 中國可以選擇重判」，否則可以押後或輕判。他補充：「今次可以睇到中國幾手準備，法治尤其是政治事件，完全按政治需要而定。」現時孟晚舟案似乎越來越大機會引渡到美國受審，屆時美國可透過法庭公佈孟晚舟當日的言論及行動，令中國宣傳戰及外交戰相當被動，故中國希望藉今次兩名加國公民的案件向美施壓，甚至透過重判，製造美加分化，為美國帶來麻煩。至於商人的斯帕沃比前外交官康明凱較早審訊，劉認為中國是按重要性而定，想觀察審訊斯帕沃後外國的反應。

多倫多星報/路透社