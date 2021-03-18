有「海底蝗蟲」之稱的海星，以數以億計的數量大舉入侵山東青島膠州灣海域，狂食養殖場內的蛤蜊（花蛤）和海蠣，讓漁民損失慘重。不過，近日這些海星遭到內地人「逆襲」，反成「桌上鮮」，大批商家趕過來收購，導致供不應求。海星除了用來加工製成旅遊紀念品外，註冊中醫師徐澤昌向《蘋果》表示，海星也可用來入藥，不過「捉到返嚟要洗乾淨，同埋要曬乾先。」

央視周日（14日）報道「青島膠州灣出現大量海星讓養殖戶犯了難」，養殖戶埋怨，春節後，在膠州灣近海出現大量海星，人工飼養的蛤蜊和海蠣全被海星吃得只剩殼，就像莊稼遭蝗蟲侵襲一樣，受災面積約10萬畝，養殖戶損失預計達1億元人民幣（下同，約1.2億港元）。

不過，這幾天青島紅島漁港碼頭停滿運送海星的貨車，聚集大批收購商。據報，收購商大多來自遼寧，也有來自山東威海等地。遼寧丹東東港海星收購商王先生稱，有當地做買賣的朋友告訴他們這地方海星比較多，質量比較好，「我們有多少收多少，不限量」。

王先生說，起初海星氾濫時，從各地湧來的收購商非常多，碼頭方面決定採取預約機制，收購商需按預約時間到場收購。海星收購價最初約為每斤3元（約3.6港元），到這幾天漲至每斤超過5元（約6港元）。他還稱，前幾天打撈出的海星在4萬到5萬斤左右，現在也只剩下2萬多斤。

海星氾濫後，當地漁民王煥武以人工方式捕撈約45萬斤海星，還僱用多名潛水員，免費幫水產養殖戶捕撈海星。由於海星具有經濟價值，按照約定，他和潛水員以4比6分成，這樣養殖戶就毋須支付潛水員工資。

由於潛水捕撈效率低，當地海洋主管部門同意讓養殖戶臨時使用「地籠網」打撈海星，時限為3月15日至4月底。地籠網又稱絕戶網，網眼較小，此前出於保護海洋生態環境，一直嚴禁漁民使用。

中國海洋大學水產學院教授曾曉起表示，打撈上來的海星可作多種用途，譬如加工成旅遊紀念品，也可以食用。不過，中科院海洋所研究員張光濤提醒，海星僅僅在性成熟的時候才有食用價值。此外，海星可作為中藥材使用，但藥有三分毒，所以也不能吃得太多。

對於有網民提出「讓吃貨來消滅海星」，內地專家指出，平時吃的海星其實是生殖腺，含有輕微毒性。有人吃後嘴裏會有麻痹的感覺，建議少吃。海星因為含有異種蛋白成份，海鮮過敏者與消化功能差的人更應謹慎食用或少量食用，身體虛弱的病人最好忌食。

註冊中醫師徐澤昌則向《蘋果》表示，以他所知入藥的海星批發價為「小海星78港元一斤，中、大海星105港元一隻」，功效則有和胃止痛、制酸、止瀉及鎮靜等，而海星在浙江、福建、廣東和南沙群島沿海地方均有出產。根據中藥典籍記載，海星入藥有兩種：羅氏海盤車和多棘海盤車，主要在夏、秋季捕撈，撈取後，除去內臟，洗淨、曬乾備用。

《蘋果》記者／千龍網／觀察者網

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