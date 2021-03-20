廈門觀光直升機4人全罹難

北京泛亞通用航空有限公司貝爾206B直升機，昨日下午4時40分許墜落在廈門觀音山附近海域。機上共有4人，昨已從失事直升機內找到3名遇難者遺體。今日下午3時許，最後一名遇難者遺體已被打撈上岸，墜毀的直升機殘骸也被打撈上來，相關的旅遊觀光項目已停運。

目前，墜機原因尚不清楚，根據現場影片顯示，直升機墜落海域時，海上濃霧彌漫。當地人士表示，廈門當日下午4時左右出現大霧，局部能見度低於200米。

大阪知事避談會否邀台以國家名義參加世博

日本大阪府一名議員日前質詢大阪府知事吉村洋文，會否在國內推動邀請台灣以國家名義參加2025年世界博覽會（大阪關西世博），吉村未置可否，僅說由日本政府判斷。

吉村在質詢時說：「邀請參加國家事關外交，並不是像譁眾取寵般地明言心中所想的場合，我會負起責任讓世博得以成功舉辦。」日本政府希望邀請150個國家，以及25個國際機構參與世博。

解放軍運-8反潛機擾台

台灣空軍今（20日）發佈解放軍軍機動態，一架運-8反潛機上午侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。台灣國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發佈共機動態。

根據兩個月來的共機動態，其中較受矚目是3月19日，共軍出動4架殲-16戰機、4架殲轟-7戰機、一架運-9通訊對抗機擾台；3月20日則是2架殲-10、2架殲-16、4架殲轟-7、2架轟-6K、一架運-8反潛機，一天內出現高達11架共機擾台。

綜合報道

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