有軍嫂近日網爆丈夫顧炎與軍二代女軍人沈靜雯有染，事件引發東部戰區陸軍關注，昨晚發佈73181部隊紀委調查指舉報情況屬實，上月3日，部隊紀委已給予二人黨紀處分，並調離工作崗位。

袁姓軍嫂於上周五（12日）凌晨在微博發佈，稱與丈夫顧炎自初中起就是同學，升讀大學後，顧炎到軍校就讀，她就升讀醫科大，後來步入婚姻殿堂，2017年共同育有一名兒子。疫情期間，她與顧炎8個月未見，後來發現他搭上同是軍人出身的同袍沈靜雯，沈是駐蘇州裝甲旅政委副師職、轉業至蘇州退役軍人事務局副局長沈斌的女兒。

去年8月，袁女原本希望與丈夫重修舊好，帶上一隻價值2.5萬元人民幣（約3萬港元）的浪琴錶作為生日禮物，到宿舍探望丈夫時，赫然發現沈女也在場，沈當場表示「只要你離婚，我們立即在一起」。袁女忍無可忍下，同年10月底向軍方政委、紀檢處舉報。

袁女指，沈靜雯長期在微博發文，一邊向外曬恩愛、一邊詛咒其子並辱罵她，還直接威脅她家人和朋友，而顧炎則多次出手家暴令其送院。更離譜的是，顧炎與沈靜雯還把電話直播內容給袁女看，袁女嘲笑沈「被白嫖了」，對方反駁「我有爽呀。」本月初，袁女提出離婚，希望生活回歸平靜。

新浪微博／鳳凰網

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