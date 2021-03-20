福建省政府因應「十四五」規劃昨（19日）發出《福建省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（簡稱：《綱要》），欲探索海峽兩岸融合發展新路，建設台胞台企登陸第一家園。綱要提出落實對台大政方針，加快兩岸融合發展先行區建設，深化閩台各領域融合，打造兩岸共同市場，在兩岸融合發展上作出示範作用。

《綱要》有12篇，分別從「深化經濟領域融合」、「深化基礎設施領域融合」、「深化社會領域融合」、「深化文化領域融合」，以及「深化平潭綜合實驗區建設」等5個部份展開。當中包括支持符合條件的台資企業在大陸上市，推進區域性股權交易市場「台資板」建設，支持在平潭設立閩台合作證券項目，推進廈門金圓統一證券發展，規範發展福州、廈門、泉州等基金集聚區，加快發展兩岸區域性金融服務，推進人民幣與新台幣在閩直接清算結算。

在「暢通兩岸經貿合作」方面，優化對台貿易監管，推動擴大台灣職業資格、企業資質和行業標準採認及台灣商品第三方檢測結果採信和應用範圍，支持台企在閩設立第三方檢驗檢測、認證機構，參與制訂國家、行業和地方標準，完善兩岸檢驗檢疫數據交換中心功能，增加進口台灣商品檢驗檢疫「源頭管理、快速驗放」的種類。

在「深化基礎設施領域融合」部份，《綱要》提到，持續推進馬祖、金門與福建省沿海地區通水、通電、通氣、通橋，促進福州與馬祖、廈門與金門率先融合發展，推進「台海通道」項目研究論證，促進兩岸訊息互聯互通，推進福州長樂至台灣淡水、廈門至金門海底光纜商業運營，拓展電子商務、雲端服務、話務中轉等新領域合作，推動擴大5G通訊技術服務延伸覆蓋面。

在「深化社會領域融合」部份，推動台胞台企享有同等待遇，強化青年和人才交流，並具體提到了支持更多台灣學生赴閩求學，鼓勵台灣教師、醫護人員到福建執教、執業、建立健全吸引台灣人才政策，深入實施台灣高層次人才引進計劃，持續開展海峽博士後交流資助計劃等。

在「深化文化領域融合」部份，主要圍繞密切祖地鄉情文化交流、完善文化交流合作平台兩方面展開，提到了「辦好海峽論壇、世界媽祖文化論壇、海峽兩岸文博會等大型活動」、加強中國閩台緣博物館、客家祖地、湄洲媽祖祖廟等國家級和省級文化教育交流基地建設，建設閩台文化產業試驗園區，打造兩岸影視產業基地、推動設立國家級媽祖文化生態保護實驗區、建設閩台歷史文化研究院等具體內容。

澎湃新聞網

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