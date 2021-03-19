台灣阿里山發生大規模山火。火頭蔓延近一公頃，燃燒至少28個小時，附近公路因此封閉。由於現場落石不斷，一名林務人員到場查看期間，被跌落石塊擊中受傷送院。

當地消防局周四（18日）下午近2時接報，指位於阿里山，由林務局管理的大埔事業區一處林地起火。消防員到場後發現，現場為山坡草地，火勢迅速蔓延，一直燒上附近公路。公路總局緊急公告封閉阿里山公路相關路段，又指現場有重大危險。林務局也宣佈封閉附近登山步道，呼籲民眾切勿前往。

由於事發地點有落石，一名當地林區管理處（林管處）人員被跌落石塊彈地後撞傷腹部，需送院治理。據現場影片顯示，火勢經過沿途樹林蔓延，形成一條火龍，接連向附近山頭燃燒。嘉義林管處、嘉義縣消防局、內政部空中勤務總隊，以及陸軍航通特戰指揮部，合共動員至少119人前往滅火。因現場地面乾燥落葉多，加上芒草、竹林等易燃物，火勢一時無法控制。

疑遊客亂拋煙頭

嘉義林管處表示，山區乾旱久未降雨，氣溫又高，今次事發地點為草地，加上現場地形陡峭，因此救火不易。林務局森林護管員及空勤總隊分別負責地面及空中投水滅火，至昨日晚上6時，直升機已出動12架次空中灑水，火勢最終受控，只餘三處火頭。事發原因不排除是遊客亂拋煙頭，確實原因尚在調查。

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