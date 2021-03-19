海星在山東青島膠州灣海域氾濫成災，化身「海底蝗蟲」瘋狂捕食養殖場的蛤蜊（花蛤）和海蠣，令漁民損失慘重。近日有網民建議「讓吃貨來消滅海星」。當地養殖戶亦開始大量捕撈海星，隨着大批商家前往收購，目前海星已供不應求。

早前有養殖戶埋怨春節後膠州灣近海出現大量海星，人工飼養的蛤蜊和海蠣全被海星吃得只剩下殼，如同莊稼遭蝗蟲侵襲；受災面積約10萬畝，養殖戶損失預計達1億元人民幣（下同，約1.2億港元）。

搶購入藥反供不應求

然而情況很快便逆轉。可食用及入藥的海星，近日吸引大批收購商，從遼寧、山東威海等地遠道而來。來自遼寧丹東的海星收購商王先生稱，打聽到青島的海星數量多，質量比較好，故「有多少收多少，不限量」。當地碼頭更因買家太多，要求收購商提前預約。海星收購價由最初約每斤3元人民幣（約3.6港元），升至超過5元人民幣（約6港元）。由於潛水捕撈效率低，海洋主管部門破例准許臨時使用過往禁用、會破壞海洋生態的「地籠網」大量打撈海星。

內地有專家提醒，海星可食用部份為生殖腺，含輕微毒性；有人吃後口腔會有麻痹感，建議少吃。同時，海星含異種蛋白成份，海鮮過敏者與消化功能差者，更應謹慎食用。註冊中醫師徐澤昌向本報表示，入藥的海星批發價為「小海星78港元一斤，中、大海星105港元一隻」，功效是和胃止痛、制酸、止瀉及鎮靜等。

《蘋果》記者/千龍網