中美高層官員對話於美國阿拉斯加安克拉治（Anchorage）拉開序幕，中美外交官員在拜登政府上場後首度交鋒，其間中美官員不斷要求記者留下，中方更指摘美方開場白嚴重超時，抱怨這「不是待客之道，也不符合外交禮儀」。資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》分析，雙方在初次見面「叫陣擺局，輸人唔輸陣」，背後可能由駐美大使崔天凱或政務參贊層面進行私底下接觸，預料兩國仍會在「實力」和「實利」下磋商。北京獨立政治觀察家、政治學博士吳強則相信，中國政治傳統一向是要向對家施下馬威，而拜登新政府不願意在香港、新疆等人權問題上退讓，在這次高層對話上反映美國政府更系統性、戰略性的姿態，作出最壞的準備應對極端情況下發生的戰爭。

美國國務院在對話前，把24名中港官員列入制裁名單，國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也在飛返阿拉斯加前旋風式訪問日韓，劉銳紹認為這顯然是美國「預先的佈局」，而中國也同一時間部署「打外圍戰」，分拆歐美聯盟，以及審訊加拿大兩名「人質」斯帕沃（Michael Spavor）與康明凱（Michael Kovrig） ；中美雙方密密「佈陣」，也出現不守規矩、發言時間超時等情況，美國擺出來的格局就是刻意要記者留下來，讓傳媒報道當時的僵局，這是外交開局前的慣常情況。

至於未來中美外交如何走向？劉銳紹拋出兩個「實」字：「實力」和「實利」；需要展示「實力」才能繼續談下去，中國在這方面較美國弱，但不會立即遭對方擊倒；另一就是「實利」，若然兩方都有利益所在，以自己的「實力」爭取最大的「實利」，所以雙方首次對壘，通常會拿出一些「冇得傾嘅嘢出嚟」，這是中國外交慣例，當年中英談判香港問題，中國聲言已畫了底線：「香港一定要收回」，在這條底線之下甚麼都可以談。他說：「事實上美國唔係要傾呢啲（香港、新疆等問題），只係用嚟做一張牌，同中國叫價、叫陣。」

他憶述，當年中美商討重返《關稅及貿易總協定》時，會期5天，美國貿易代表白茜芙與中方代表吳儀談判陷入僵局，第三天近乎要拍枱走人，但實際上是一種出牌的方法，第四天的結果是可以繼續磋商，第五天便達成結果。劉指，這些例子輻射到今日的情況，反映中美磋商眼前劍拔弩張，到最後就會找到妥協空間。

他指出，原本雙方各講一段2分鐘講話，結果是中國代表共講了超過20分鐘。從外交角力慣性來看，這是「大家預期之中嘅變招，一定係爾虞我詐，只係用咩手段咁解。」劉銳紹卻無從估計三場對話會否有特別成果，相信只是測試雙方的底線和態度，第三場有機會涉及具體事務，突破當初擬定的議程，另加插新的議題，背後操作只有高層才會知道。

吳強指出，對於中國斥責美方「違反外交禮儀」，這反映中方非常戰狼式、不尊重主場的方式，採取這種咄咄逼人的姿態，是中方過去戰狼式外交的總爆發，面對面對峙的狀況已在中美高層對話中發生。

他指出，這種氛圍令人聯想到「冷戰」那一幕，他以越戰期間巴黎和談為例，共產陣營都是採取這種咄咄逼人態度，並不願意進行實際性會談，看來中共都在繼承着這種冷戰的傳統。他指，撇除外交層面來看，楊潔篪、王毅以外交官身份在同僚面前，在公開會談的氣氛下表現得「十分戰狼」，確實很罕見，「似乎中國內部已不存在外交了，外交官已被戰狼的氣氛綁架，被戰狼的同僚所綁架。」不過，他認為第二回合會談雙方會和氣一些，最後一場會談就有所緩解。

對於中美雙方能否達成實際成果？吳強認為，目前很難解決雙方都關心的問題，也不能作出清單式的整理，假設沒提前結束，歷時9小時的三輪會談很難談到實際性內容，只會淪為互相指摘。他續指，美國會談及香港、新疆、西藏，以至周邊的台海、釣魚台、南海問題，中國在國際社會的經濟霸權都會觸及，但中方目前看來於事無補，對於談判沒過大期望，「相信無理、相信專制手段、相信拳頭，都是不尊重外交、不尊重談判的結果」；以目前來看，相信中美談判勢將破裂，雙方意識到分歧之深是無法彌合，尤其是作出「不可挽回」的長期對抗準備，把這次阿拉斯加會談作為「新冷戰」的轉折點。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎向《蘋果》表示，中美會談召開前，外界已預計雙方會有一定磨擦，但出現這樣的火花也是意料之外。他分析，今次是中美高層在美國政府換屆後首次會面，雙方就好像「打撲克牌」般，大家都覺得手上的牌不錯而互相試探，把博弈的立場釋出，希望對方先讓步，「看誰能嚇唬誰」。

莊嘉穎也指，這一次中美對話的佈局也別具意思，首先楊潔篪長時間發言，沒跟隨美方的規則，也反映中方一直在各場合所說的主旋律：如果中方覺得對自己不利，不會再跟隨美國的規矩。而布林肯發言時也提到現在美國與盟友有良好的溝通，加上會談前先訪日韓，是在向中方表態，現在中方要對付的不是一個美國，而是美國和一眾盟友。

《蘋果》記者

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