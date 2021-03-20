「現在我的孩子們被掌握在中國政府的手裏，我不確定能否在我的有生之年再次與他們見面」、「我是成千上萬被拆散家庭的維吾爾人之一，在過去1,594天中，我們沒有聽到過女兒們的聲音」。新疆人權狀況越來越受到國際社會關注，不少維吾爾人被迫骨肉分離。人權組織「國際特赦」（Amnesty International）早前訪問了多名被迫與子女分離、正流亡海外的維吾爾父母，並在日前發表的報告中引述他們的證詞，直指「中國的鎮壓導致維吾爾家庭陷入骨肉分離的噩夢。」

報告引述的其中一個案例，是來自喀什的米熱班·卡迪爾（Mihriban Kader），她與丈夫阿布力克木·麥麥提依民（Ablikim Memtinin）多次遭警察騷擾，被要求交出護照。二人在2016年逃亡意大利後，留在喀什的4名子女便由米熱班的父母幫忙照顧﹐但不久後，米熱班的母親被帶到再教育營拘禁，她的父親則被審問幾天，後來住院數月，4名子女因而變得無依無靠。

米熱班對國際特赦組織表示：「我父母出事後，其他親戚不敢照顧我的孩子，擔心會被送到拘禁營。」她的4名孩子均未成年，最小的只有12歲，其中3人最後被當局送進孤兒院，另一人則被安排入讀寄宿學校。

2019年，意大利政府同意米熱班和阿布力克木的孩子前往意大利。2020年6月，4名孩子從喀什出發，踏上漫漫尋親路。當他們好不容易帶同護照來到上海的意大利領館門口時，卻被拒絕進入，並被告知只有北京的大使館才能簽發家庭團聚簽證，但他們根本無法前往那時已實施嚴格封城措施的北京，4名孩子最後被警察帶走，被送回新疆的孤兒院和寄宿學校。

另一宗個案的主角，是身在土耳其的約麥爾·艾木都（Omer Faruh）和妻子買爾艷木·阿不力米提（Meryem Faruh）。他們2個年幼孩子目前仍在新疆庫爾勒家中，由買爾艷木的父母照顧。

他們與兩位老人失去聯絡後，從好友處得知兩位老人已被帶進再教育營，從此再沒聽過兩名孩子的消息。約麥爾說：「我是成千上萬被拆散家庭的維吾爾人之一……過去的1,594天中，我們沒聽過女兒們的聲音。我和妻子試着掩飾我們的悲傷，不讓與我們一起在這裏的其他孩子看見，所以我們只在夜裏哭。」

國際特赦組織中國研究員阿卡德（Alkan Akad）說：「中國在新疆無情地開展大規模拘押行動，讓無數被拆散的家庭面臨左右為難的處境：孩子不能離開中國，但父母若試圖回國照顧他們，便面臨迫害和任意拘留。」他還說，這些父母令人心碎的證詞，只觸及骨肉分離的維吾爾家庭所遭受的苦難的表面。中國政府必須結束其在新疆的無情政策，確保這些家庭能盡快團聚。

報告建議中國政府終止所有限制維吾爾人和其他穆斯林少數族裔自由往返中國的措施，關閉所謂「再教育營」，並立即無條件釋放被拘押者，以及確保新疆所有人能定期與親友通訊聯絡等。另外，報告建議外國政府能夠確保所有維吾爾人有機會「訴諸公正有效的庇護程序」，並通過「積極、人道的方式」迅速處理家庭團聚的入境申請。

美國之音

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