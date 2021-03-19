2018年底遭中國拘捕的加拿大商人斯帕沃（Michael Spavor），被扣押超過800天後昨終於開庭審訊。中國官方以涉及國家安全為由，作閉門秘密審訊，一眾駐華外交官被拒在法院外。法院昨下午公佈將擇日宣判。

斯帕沃的審訊昨早在遼寧丹東中級人民法院閉門進行，大批警員一早在法院內外駐守，一輛疑似載着斯帕沃的白色車輛，直接駛進法院。至昨早10時開庭時，審訊約兩至三小時，包括加拿大、美國、澳洲、荷蘭及丹麥等十個國家的駐華外交人員仍在法院門外，無法進入法庭旁聽。

家人促無條件放人

加拿大駐中國使館副大使倪杰民（Jim Nickel） 被拒進入法院後，向在場記者坦言，對中方不准旁聽及缺乏透明度的做法，感到失望。他又批評中國認為國內法律比國際法重要，但事實並非如此。他又稱：「使館曾多次向中國當局提出審判前見斯帕沃，（但我們）還沒有見到他。」據悉，加拿大官員最後一次見到斯帕沃是在2月3日。

丹東中級人民法院官網下午1時發佈公告稱，斯帕沃案件將依法「擇期宣判」。公告指，斯帕沃被控「為境外刺探」、「非法提供國家秘密」，不公開審理。除了斯帕沃外，其辯護律師也在場參與訴訟程序。翻查中國刑事訴訟法第202條，人民法院審理公訴案件，受理後兩個月以內須宣判，最遲不得超過三個月。不過，若涉及「重大複雜案件」，則可再推遲三個月宣判。若再有「特殊情況需要再延長，可報請最高法院批准」。

斯帕沃的家人透過加拿大廣播公司（CBC）發聲明：「有必要大聲說出來，要求立即無條件釋放他。」聲明中強調，對於被指控的罪名，斯帕沃根本無罪，「他持續受不當拘押，被剝奪自由，既不公平且不合理，特別是此案缺乏透明度」。外交部發言人趙立堅昨稱，中國司法主權不容干涉，司法機關已充份保障有關人員的各項合法權利。

與金正恩關係密切

斯帕沃在丹東成立了一間「白頭文化交流公司」（Paektu Cultural Exchange），該機構業務包括推廣前往北韓旅遊和投資等。斯帕沃與北韓政權關係密切，曾拉攏籃球名將洛文（Dennis Rodman）與金正恩會面，曾形容「那是我這輩子最美妙的經歷……我們在一起玩了三天」。相片亦顯示他曾與金在遊艇上一起喝長島冰茶。2018年2月他曾獲邀出席北韓閱兵，連當地媒體都沒有如此待遇。目前中國未有公佈斯帕沃的具體案情，未知其案件是否與他開設的丹東公司有關。

孟晚舟2018年12月初被加拿大執法人員拘捕，中國數天後隨即拘捕加籍的斯帕沃及前外交官康明凱，外國一直相信做法屬中國人質外交及報復。至於康明凱的審訊，則下星期一於北京舉行。

英國廣播公司