被指為中國最神秘，並與古代外星人傳說相糾纏的四川廣漢市三星堆遺址，近日又有新發現。內地官方今早舉行「考古中國」重大項目工作進展通報，指考古團隊去年9月6日起，重啟遺址祭祀區挖掘工作，新發現6座三星堆文化的「祭祀坑」，現已出土黃金面具殘片、巨青銅面具、青銅神樹、象牙等重要文物500多件，當中以金面具殘片最廣受關注。

四川省文物考古研究院、三星堆遺址工作站在發佈會上指出，除新發現的6座三星堆文化祭祀坑外，500多件出土文物，包括面具殘片、鳥型金飾片、金箔、眼部有彩繪銅頭像、巨青銅面具、青銅神樹、象牙、精美牙雕殘件、玉琮、玉石器等。當中最受矚目的，是五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，最獨特的是黃金面具。

三星堆遺址考古發掘隊副領隊、四川大學考古文博學院教授于孟洲指出，三星堆遺址的5號坑面積只有3平方公尺左右，是所有坑中最小，卻是出土金器最多的一個坑，備受關注的金面具就是從這裏出土。

據悉，黃金面具殘片寬約23厘米、高約28厘米，重量約為280克，預計完整的總重量應該超過500克，比現時國內已出土的商代最重的金器「三星堆金杖」的463克更重。

黃金面具殘片是方形面部、鏤空大眼、三角鼻樑及寬大耳朵，風格與此前三星堆所出土的黃金面罩和金沙大金面具風格十分相似。此外，黃金面具殘片相當厚，不需要任何支撐就可以獨自立起來。

考古人員初步檢測，黃金面具殘片含金量約為84%，與此前三星堆遺址所發現的金器的黃金含量相似。黃金面具殘片的一處邊緣有被燒毀融化的一些痕迹，目前推斷是作祭祀用。但由於黃金面具殘片的體量比人臉大的多，不大可能是佩戴，究竟具體是作何使用目前還無法得出結論。

三星堆遺址祭祀區考古發掘領隊雷雨表示，如果能發現完整的黃金面具，那這將不僅是所發現的同時期最大的黃金面具，還將是所發現的同時期最重的金器。雷雨表示，根據現時的發現與研究，三星堆文化的年代距今4,000年延續至距今3,200年，即夏商時期。

三星堆遺址位於四川省廣漢市西北的鴨子河南岸，1986年夏季磚廠工人在挖坑時，在距地下2公尺深意外露出十多件石器玉石，揭開塵封的三星堆古文明，曾被譽為「20世紀人類最重大考古發現之一」，出土的世界最大青銅立人像、高達3.95米的青銅神樹等物舉世聞名。從歷年出土文物均有毀壞的痕迹表明，三星堆文化末期發生重大變故。但在3,000多年前，三星堆王國何以消亡，原因眾說紛紜，包括外族入侵、洪水災變，考古學界目前仍未能解開三星堆文明消失之謎。

另外，由於三星堆出土的青銅面具及人像，無論從造型還是從鑄造技術上看，都不能歸屬於中原青銅器的任何一類。特別是青銅面具和人像「高鼻深目、顴面突出、闊嘴大耳，耳朵上還有穿孔」，根本不像中國人或地球人，很多人都猜測三星堆文明或與古代外星人傳說，以及美索不達米亞的巴比倫文明有關連。

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