台灣知名電腦品牌宏碁電腦（Acer）遭黑客入侵，勒索5,000萬美元（約3.9億港元），是黑客組織REvil迄今涉款最巨的勒索。由於宏碁尚未屈服付款，黑客已公開部份宏碁的財務資料。宏碁就此僅低調回應，指近期有異常事件，已透過多國執法及資訊保護機關處理。

台灣《蘋果新聞網》接到讀者爆料，指宏碁遭黑客入侵，近日被勒索5,000萬美金，如拒不就範，便會公開宏碁敏感的內部營運資料。由於宏碁至今未有妥協，黑客已將部份宏碁的財務表格、銀行結餘等機密資料上傳到網絡。

美國資訊科技網站Bleeping Computer亦有報道宏碁遭勒索事件，指黑客聲言宏碁如在周三（17日）前付款可獲8折優惠，並提供解密工具、漏洞報告以及刪除已盜取的文件；REvil 還警告宏碁，千萬別要重蹈SolarWind的覆轍。

報道指，資安業者AdvIntel執行長Vitali Kremez表示，旗下Andariel網絡情報平台偵測到REvil日前透過宏碁網域的微軟Exchange伺服器攻擊宏碁。微軟本月初揭露微軟Exchange有4個漏洞，黑客入侵未修補漏洞的微軟Exchange伺服器後，已開始在受害者系統安裝DearCry惡意軟件。

對於被勒索，宏碁僅表示企業日常皆受到各種攻擊，已將近期異常事件通報多國執法及資訊保護機關。未來將持續強化資安架構，也提醒各企業及機關遵循資訊安全原則，並對網絡異常更加警覺。

DearCry為一款新勒索軟件，是利用微軟Exchange伺服器的安全漏洞，可供黑客、網絡罪犯和間諜部署破壞性攻擊或竊密。早前有報道指，DearCry被發現在一個遭中國黑客入侵的伺服器內。

美國軟件開發商Solar Wind的產品Orion去年被黑客攻擊，影響該公司3.3萬名公共和民間客戶。

台灣《蘋果新聞網》／Bleeping Computer

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