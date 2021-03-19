中韓網民早前掀起泡菜之爭，餘波仍未停。近日，「中國如何大量醃製泡菜」的GIF圖在南韓網上瘋傳，圖中一名赤膊大叔泡在醃製泡菜的池子中，將泡菜丟進吊臂車的吊臂中，畫面嚇壞一眾南韓網民，紛紛質疑這樣做出來的泡菜能放入口嗎？連經常分享台韓文化差異、趣事或評論時事的網紅「台灣妞韓國媳」，前日（18日）也在Facebook轉發有關畫面，表示自己「當場反胃」，還教導粉絲在南韓如何分辨食物產地，引起熱議。

綜合韓媒報道，「中國如何大量醃製泡菜」的GIF圖自本月10日起，在南韓網上論壇、社交媒體上瘋傳，成為熱話。網圖見一名赤膊男子泡在醃製泡菜的巨型池子中，撈起醃好的泡菜，丟到一旁的吊臂車吊臂上，而疑似生鏽的吊臂同樣浸在池水中。韓媒報道時還播出其他同樣發生在中國的恐怖畫面：在一堆曬乾的紅辣椒中，多隻老鼠四處遊走。

畫面讓南韓網民相當震驚，紛紛留言表示：「以後去餐廳不敢吃泡菜了」、「政府為甚麼會開放進口這種泡菜」、「餐廳提供的泡菜9成以上都是中國來的耶」、「吃下肚之前一定要確認產地」、「誰知道那個男的在池子裏做了甚麼」。

「台灣妞韓國媳」前日也在FB發文，指畫面讓她「當場立即反胃」。她又指，她本來不大在意食物產地，但日前看罷關於中國泡菜與辣椒粉製作過程的相關報道後，令她不得不開始注意食材產地，更稱已心生陰影，南韓產的辣椒粉再貴，也不會再買中國產的：「泡菜我現在也是去任何餐廳，看到中國產我應該都不會吃了。」

據悉，「中國如何大量醃製泡菜」的GIF圖去年6月開始在微博出現，攝於中國四川。至於乾辣椒影片則於2017年11月在中國網上流傳。

韓媒《朝鮮日報》則報道，事件引發熱議後，中國海關總局於上周四（11日）向南韓駐中大使館說明：「經查，影片中的大白菜並非是出口用的泡菜。」

綜合報道

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