中國政軍經實力不斷上升，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪日前在美國與華府高層對話時，更表明美方沒資格居高臨下同中國說話。日本防衞省智庫一份未公佈的報告指出，中國沿海部署的反艦彈道導彈，確實升了阻止美軍航母介入西太平洋的能力。另外，日本防衞省前日（18日）發現中國海軍最先進的戰艦055型導彈驅逐艦首度駛近日本近海。

共同社報道指，防衞省智庫「防衞研究所」有關日本周邊安全環境的年度報告《東亞戰略概觀2021》將在月底公佈，其中，根據中國在沿海部署的反艦彈道導彈的情況分析，指中國的反艦彈道導彈研發能力提升，成為沖繩、台灣至菲律賓聯結的「第一島鏈」內的美軍力量失衡主因。

報告在涉及中國部份，以「疫情加速習近平政權的強硬姿態」為題，指考慮到中國在南海的軍事基地化以及中國海警局船反覆進入尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近的「日本領海」，認為日本需要在「東海和南海持續強硬的應對」。

報告並提及香港和台灣，批評中國在香港「強制推行取締反政府活動」的「港版國安法」，以及加強對台灣的軍事壓力。

至於國際的局勢，該報告指，世界正面臨中美激烈競爭導致的分裂壓力，而武肺疫情的蔓延則助長了此一分裂傾向。

另外，日本防衞省統合幕僚監部今日公佈，指在18日早上約11時，發現解放軍噸位最大的055型導彈驅逐艦「南昌號」，與052D型導彈驅逐艦「成都號」及054A型導彈護衞艦「大慶號」穿越長崎縣對馬市西南方約250公里海域，朝東北方向航行。日本指，這是首次確認055型艦在日本近海活動。

055型驅逐艦是中國最先進及最大型的水面作戰艦艇，滿載排水量達12,000噸，配備112個垂直導彈發射單元，戰力較美日的驅逐艦更強。

報道指，日本最先進的神盾艦「羽黑號」昨日（19日）服役，顯示東亞當今都有強化水面艦艇的趨勢。

共同社／中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！