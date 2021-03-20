台灣是不少香港人選擇移民的熱點，聯合國最新一份「全球快樂報告」（World Happiness Report）可能會令更多人對台灣有憧憬。因為台灣在報告中排第24位，是歷來最佳成績，同時高居東亞之冠。但報告依照聯合國慣例將台灣列為「中國的一省」（Province of China），引起台灣駐紐約辦事處抗議，指台灣有別於大陸，生活質素建基於民主及人權之上，批評報告此舉抹殺台灣人的努力。

由聯合國資助的「永續發展解決方案網路」（SDSN）發表年度全球快樂報告中，根據2018至2020年調查綜合評分，台灣獲6,584分，在149個國家與地區中排名第24，在東亞地區中快樂度最高。

但由於台灣並非聯合國會員國，報告按照往例，在排名列表中於台灣後面加註為「中國的一省」。對此，台灣駐紐約辦事處在Twitter回應指：「台灣就是台灣。我們國家在這份報告中的名稱是錯誤的，令人無法接受。」辦事處指出，台灣民眾的生活質素建基於蓬勃發展的民主，受到維護及保障的自由與人權，「有別於大陸」，聯合國的報告此舉是抹殺了台灣人的努力。

全球快樂報告主要參考蓋洛普（Gallup）全球民意調查，評分綜合前3年民調結果，亦參考人口年齡、社會支援、自由選擇生活方式和國民生產總值、國家貪腐程度，以及是否鄰近其他嚴重疫區等因素。

台灣與去年相比，上升1位，而成功對抗武漢肺炎病毒，是台灣排名上升原因之一。報告指出，與大陸、香港、韓國、日本相比，台灣的武肺感染率最低，相信是因為台灣汲取2003年沙士的經驗，能夠對防疫作出迅速反應、嚴格控制旅客入境和檢疫，而且政府訊息透明、民眾自我防護意識高。

今年報告排名前8名「清一色」是歐洲國家，芬蘭以7,842分居首，連續4年成為全球最快樂國家，其餘依次為丹麥、瑞士、冰島、荷蘭、挪威、瑞典和盧森堡，而台灣在亞洲地區僅落後排在22位的巴林，其他亞洲國家和地區之中，去年年底聲稱全面脫貧的大陸，排名上升10級至第84位，香港則排77位，與去年相比微升1位。

SDSN／《蘋果》資料室

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