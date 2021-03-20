主管港澳事務的國務院副總理韓正，早前提出要迎難而上解決香港房屋問題，但內地大城市房地產價格飆升的問題，也迫在眉睫。上海、深圳及杭州等地房地產仲介行業協會近日相繼發聲，嚴禁炒樓。其中，上海市當局昨日更邀集房地產經紀簽署承諾書，不得使用「學區房」（school district housing，類似標榜名校區的樓盤）宣傳，不得發佈價格虛高的房源，不炒作「熱度排名」哄抬樓價。

上海市住房保障和房屋管理局在微信公眾號「房可圓」通報，上海市房地產經紀行業協會昨日向全體房地產經紀機構發起「規範房源掛牌和資訊發布佈的自律倡議」，有14間業者當場簽署承諾書，主要內容包括：線上、線下房源發佈資訊中，不使用「學區房」推介、宣傳；在業務經營中，不以「學區房」名義誤導買家。

另外，規範介紹教育資源用語，客觀介紹周邊學校，不出現「升學率」、「對口」、「名額未用」等用語，以免誤導購房者；相關從業員不掛牌、不發佈未經核驗的房源以及價格虛高的房源，並且在資訊發佈中，不得出現「熱度排名」、「投資潛力」等用語；在經營活動中，不炒作、不哄抬樓價，不擾亂市場。

據內地《證券日報》報道，截至目前，北京、上海、廣東、深圳以及陝西西安等地監管層均已發文，要求嚴肅查處經營貸、消費貸違規流入樓市行為。

深圳市房地產仲介協會昨日更發佈「關於要求全市房地產仲介機構自查自糾並嚴禁參與經營貸的鄭重提示」，嚴禁業者為消費者在成立企業、經營貸諮詢等任何環節提供便利或資訊，並警告嚴重者將被列入黑名單。

浙江杭州市房地產仲介行業協會早前已發佈「關於規範房地產仲介服務行為的倡議」，要求業者不得鼓動賣家以明顯高於市價掛牌出售房產，不得以個別高價成交個案引導賣家漲價，不得捏造虛假高價成交個案營造房價上漲等假象。

中央社／《證券日報》

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