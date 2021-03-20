兩岸疫情最新情況：大陸19日新增4宗確診，全部為境外輸入病例（廣東2宗、江蘇和浙江各1宗）；大陸累計確診90,087宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,004宗，死亡個案10宗。

陝西省衞健委18日晚通報西安市有1宗本土確診病例，該名姓劉患者是西安市第八醫院封閉隔離病區檢驗師，主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作，專家相信他是在隔離封閉病區內意外暴露，造成偶發感染。患者所屬醫院的同事向內地傳媒表示，患者在1月底至2月初，就已經完成接種2劑武漢肺炎疫苗，但不了解為何仍會感染病毒，報道亦未有提及，患者是接種哪一種疫苗。

在國內連續一個月沒有本土病例的情況下，此個案令人再次擔心疫苗的效用性。中國疾病預防控制中心前流行病學首席科學家曾光表示，武肺疫苗保護率並非100%，接種疫苗後是比較安全而非絕對安全。而國產疫苗在國內外已接種了數千萬人次，安全性和有效性得到充份證實，大眾不必因個別例子而對國產疫苗產生懷疑。

曾光又指，接收武肺病人的醫院是病毒存在和傳播的高風險區域，即使醫務人員在接種疫苗後並不能完全排除被感染的可能，也說明優先為醫務人員接種疫苗的重要性。

大陸已有4款自主研發的疫苗獲批上市，3款是滅活疫苗，國藥集團有2款、北京科興有1款；餘下1款是腺病毒載體疫苗，由康希諾生物與中國工程院院士陳薇院士團隊共同研發。

其中國藥集團旗下北京生物製品研究所和武漢生物製品研究所研發的兩款滅活疫苗，保護效力分別為79.34%和72.51%；腺病毒載體疫苗對所有症狀的總體保護效力為65.28%；至於科興疫苗的保護率就最差，接種兩劑後，18至60歲人士整體保護率為50.66%。

另外，廣州市衞健委的官員提出目標，期望上半年全市有1,112萬18至59歲的人群完成接種疫苗，惟據多家廣東媒體報道，廣州現時只有約65萬人已經接種疫苗，接種針次逾100萬劑次。

國家衞建委／健康周報／澎湃新聞

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