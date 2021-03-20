中美高層充滿火藥味的戰略對話結束，內地愛國網民繼續情緒高漲的討論，對於中方的強硬發言，他們覺得中國已經「站起來」，又嘲諷美國之音的華裔記者被人阻撓拍攝白宮的遭遇，也有人戲言，今次中美對話雙方最大的共識，是共同宣佈了取消午餐會和晚餐會。

中美兩日之間三場對話，成為內地網民連日討論焦點，不斷的尋找雙方的對話內容或金句來對比議論。例如，有網民便將中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪指出，「（中國）我們的價值就是人類的價值，是和平、發展、公平、正義」的新聞截圖，拿來與白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）：「我們的價值就是美國利益優先 ！」的發言截圖來對比，評為是文明的對決，指中國追求的價值，無論格局境界也高出只顧自己的美國甚多。

也有人指出，中國經數十年發展，已有實力和美國平起平坐。有網民便指出，從對話中，美國指摘中國霸權，中方又批評美國不民主可見，歲月已稍稍把中美主客之勢互易，由過去中方反抗美國霸權，變成今天被指摘是霸權，反映美國也對中國的實力予以肯定。

至於，美國之音主跑白宮新聞的華裔記者黃耀毅，在Twitter發文抱怨，在17日晚採訪反對仇亞暴力活動時，遭到自稱是獨立媒體的美國人士騷擾，對方表示「外國人不能拍攝我們的白宮」，而且在黃耀毅使用中文連線時，越挨越近和大聲說話干擾。

事件也被內地網民拿來作嘲諷，指在美國生活的「香蕉人（華裔）」裏外不是人，即使作為美國官媒的反華記者，拍攝白官外貌仍然會遇上種族歧視，指他對自己被看作是外人「肯定委屈死了」。

有網民更指出，這次一連兩日的中美高層戰略對話，雙方互相認真交流的最大成果，便是中美共同宣佈取消了午餐會和晚餐會。

新浪微博／Twitter

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！