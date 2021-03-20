中美外交高層官員於美國阿拉斯加安克拉治（Anchorage）進行的戰略對話結束，雙方並無聯合聲明。中方指，雙方各自就內外政策、中美關係及共同關心的國際問題，有深入、建設性溝通，形容雙方對話是及時和有益的，雙方都希望繼續這種高層戰略溝通。但中方重申，台灣、香港及新疆問題屬中國內政，外國不可干涉。

新華社報道指，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以及國務委員兼外長王毅，是應美國邀請到安克拉治，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）舉行戰略對話，形容對話是落實國家主席習近平，於農歷新年除夕和美國總統拜登通話，雙方所同意加強溝通，管控分歧的重要舉措。

中方表示，過去幾年，由於中國的正當權益受到無理打壓，損害兩國人民利益和世界穩定與發展。中方願同美方加強戰略溝通，推動互利合作，促進世界持久和平與繁榮。

中方強調，中共的執政是歷史與人民的選擇，中國的發展離不開中共的領導，也是國際社會的普遍認知。中國特色社會主義制度也是最符合中國國情的制度與發展的「密碼」。又指，中共的執政地位與制度是不容損害與觸碰的「紅線」。

中方指出，中國要實現「兩個一百年」及民族偉大覆興的中國夢，根本目的是讓全體中國人民過上好日子，強調任何人不能剝奪中國人民追求美好生活的權利。

中方強調，始終重視保護和促進人權，，把改善民生、促進人的全面發展作為重點，中國不會將自己的民主制度和價值觀強加於其他國家，但同時堅定維護自身政治制度和價值觀念，反對動輒拿人權問題作幌子對中方指摘抹黑，干涉中方內政。

中方表示，中國無意干涉美國的政治制度，無意挑戰或取代美國地位和影響。同時美方應當正確看待中國的政治制度和發展道路，正確看待中國對世界的影響。

報道指出，中國將堅定奉行獨立自主的和平外交和發展政策，堅持合作共贏。同時強調會堅定捍衞國家主權和民族尊嚴，堅決反對別國對中國內部事務指手畫腳。

中方指出，多邊主義是現行國際體系的重要基石。真正的多邊主義應當堅持《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重世界各國主權和文明多樣性，不應該拉「小圈子」，更不應該開歷史倒車，以意識形態劃線，重挑集團對抗。

中方表示，中美關係的本質是互利共贏而不是零和博弈。中美兩國並不必然相互構成威脅，差異分歧並不構成中美對抗的理由，中美雙方誰都無法承受衝突對抗的後果。

中方指出，中美應應當相互信任而不是猜忌、相互理解而不是指責、相互合作而不是拆台，確保雙方集中精力處理好各自國內的優先議程，實現各自的發展目標。

報道指出，雙方可在抗疫、應對氣候變化、推動世界經濟復蘇等國際最緊迫的三大任務上開展合作，在重大國際地區問題上加強溝通，為雙方人文交流排除干擾。

中方表示，中方對美政策保持高度穩定性和連續性，致力於同美方實現不衝突不對抗、互相尊重、合作共贏，同時堅定捍衞主權、安全、發展利益。

中方指出，過去幾年來，由於美國上一屆政府實行極端錯誤的反華政策，嚴重損害中國利益和中美關係，中方不得不採取正當必要措施維護自身主權、安全、發展利益。中方敦促美方消除上屆政府對華錯誤政策影響，同時避免制造新的問題。

中方強調，台灣問題涉及中國核心利益，沒有任何妥協退讓餘地，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和軍事聯繫，停止對台售武，不助台拓展所謂「國際空間」，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不要試圖突破中方底線，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

至於香港，中方指出香港的選舉制度是中國的地方選舉制度，完善香港的選舉制度是中央事權和中國內政，外國無權干涉。

完善香港選舉制度必須堅持「愛國者治港」。中方敦促美方恪守國際法和國際關係基本準則，尊重中國全國人大對完善香港選舉制度的決定，停止插手香港事務和中國內政，停止為「港獨」撐腰，撤銷對中國官員和機構的非法制裁，不要阻擋中國推進「一國兩制」，否則中國必將堅定回應。

中方指出，把「種族滅絕」的帽子戴到中國頭上，是本世紀最大的謊言。中方指新疆的大門向世界敞開，但不接受帶着偏見、像教師爺一樣到新疆去搞所謂「有罪推定」式的調查。要求美方尊重客觀事實，停止抹黑中國治疆政策，放棄在反恐問題上搞雙重標準。

中方指出，第十四世達賴是打着宗教幌子、長期從事反華分裂活動的政治流亡者。要求美方恪守承認西藏是中國一部份、不支持「藏獨」的承諾，撤銷對中方有關官員的制裁，停止利用涉藏問題干涉中國內政。

中方指，雙方同意按照兩國元首2月11日通話精神，保持對話溝通，開展互利合作，防止誤解誤判，避免衝突對抗，推動中美關係健康穩定發展。

雙方都希望繼續這種高層戰略溝通。

雙方均致力於加強在氣候變化領域對話合作，將建立中美氣候變化聯合工作組。

美方重申在台灣問題上堅持一個中國政策。

雙方探討了為各自外交領事人員接種新冠疫苗作出對等安排。

雙方將本着對等互惠精神就便利彼此外交領事機構和人員活動以及媒體記者相關問題進行商談。

雙方討論了根據疫情形勢調整相關旅行和簽證政策並逐步推動中美人員往來正常化事宜。

雙方還討論了經貿、兩軍、執法、人文、衞生、網絡安全以及氣候變化、伊朗核子問題、阿富汗、朝鮮半島、緬甸等一系列問題，同意保持和加強溝通協調。

雙方表示將圍繞二十國集團、亞太經合組織等多邊活動加強協調磋商。

新華社

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