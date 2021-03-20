北京早前遭遇十年以來最強沙塵暴吹襲後，天氣一度改善。不過，今日（20日）凌晨起，內蒙的沙塵帶南下，已移動至北京上空，多區空氣質量嚴重污染水平。

報道指，內蒙古中西部沙源地昨日（19日）出現了沙塵天氣，揚起的沙塵在高空自西北向東南傳輸，先後影響甘肅陝西山西等地。

目前沙塵區已經到達山西，當地PM10（即直徑小於或等於10微米的懸浮於空氣中的粒子）濃度為800至1,000微克/立方米，能見度2至8公里；河北西北部出現浮塵，張北PM10濃度為500至600微克/立方米，能見度6公里。

據北京生態環境監測中心早上9時監測資料顯示，全市空氣質量已轉為中度污染，首要污染物為PM10。門頭溝、延慶等區已達到重度污染水平，呼籲市民做好健康防護始外出。

預報顯示，本次影響北京的沙塵強度和面積均較小，預計傍晚後影響結束。

《新京報》／《北京青年報》

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