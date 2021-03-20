大陸的戰狼外交立場越來越強硬，除了在剛完成的中美官員對話中與美國官員針鋒相對， 向世界宣示「中國發展壯大是不可阻擋」外，對台灣問題同樣強硬回應。對於台灣陸委會主委邱太三日前提出「建設性的模糊」說法，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（20日）回應指，以建設性模糊否定「一中」，只是玩文字遊戲，又指「九二共識」乃兩岸關係定海神針，雙方要回到九二共識，才能和平穩定發展。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，九二共識開啟兩岸協商談判，具有廣泛民意基礎，是兩岸關係和平發展的「定海神針」。惟2016年民進黨上台後，單方面否定九二共識，令兩岸關係陷入緊張動蕩。

朱鳳蓮指出，從1992年以後，兩岸雙方接觸都是在九二共識基礎上進行，充份體現平等協商的精神。如果以所謂「建設性的模糊」否認兩岸同屬一個中國，證明民進黨玩弄文字遊戲，模糊焦點，沒有誠意改善兩岸關係。

她又批評，民進黨政府「一方面擺出緩和姿態，一方面繼續與大陸對抗」是行不通的；只有停止製造敵意、停止尋求台獨，回到「九二共識」，兩岸關係才能和平穩定發展。

邱太三於18日在陸委會例行記者會對呼籲大陸當局，讓兩岸能找到互惠互利的最大公約數去交流。他又指，「九二共識」在台灣引發爭議，如果兩岸交流要設定一個「要求對方要進入他自己的框架」的前提，是不公平和不切實際的要求，提出兩岸要以「建設性模糊」推進交流。

邱太三在同日宣佈，恢復大陸人士來台從事商務履約或跨國企業內部調動的申請。陸委會今日回應指，相關政策涉及整體防疫、地方民意、兩岸互動等考量，將由中央流行疫情指揮中心、交通部及陸委會等相關機構共同評估，並在疫情受控後，逐步恢復正常交流。

受武肺疫情衝擊，兩岸直航班機自2020年2月起大幅停飛。截至目前，兩岸僅剩北京、上海、廈門和成都等4條直飛航線。深圳台商協會會長陳忠和指，現時有20多萬台人常住廣東，若他們要從台灣返回廣東，會由福建廈門或澳門入境接受隔離後再回到廣東。

聯合新聞網／中央社

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