台灣阿里山森林大火毀了櫻花季！因阿里山森林大火燃燒，至今未完全撲滅，山泥傾瀉影響阿里山公路，相關單位擔心遊客安全，今天（20日）持續封路，欲上山賞櫻的民眾願望落空了。這場火警從18日下午1時58分開始，截至今天下午1時已燃燒47小時，大火依然未滅，相關單位懷疑遊客亂拋煙頭釀災。林管處莊姓課長今遭落石擊中腹部送院，幸無大礙，阿里山公路受火勢影響封閉。

嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂表示，昨天緊急查問公路總局，答覆最快在今日下午4至5時，預計是晚上7時開通。他轉而向立委蔡易餘求助，公路總局才同意放寬新中橫公路大車管制時段從下午1時到傍晚5時，避免造成酒店退房損失。

陳昆茂稱，櫻花季假日原本客滿，受火警和封路交通管制影響，阿里山森林遊樂區內14間旅館和酒店，人潮銳減一半，損失約4成的住房率，而商店損失在5成左右，盼阿里山公路盡快通行，也呼籲遊客千萬不可亂拋煙頭，以免造成森林大火。

火場指揮官林務局嘉義林管處秘書鄭鈞謄表示，目前總動員人數98人，空勤總隊直升機到大埔吊掛水袋，於火場投水，皆命中目標，目前尚有兩處明火。嘉義縣消防局支援5部消防車、2部指揮車，共計17人現場協助提供水源，預防火勢蔓延至台18線公路上方。

林務局嘉義林管處副處長李定忠表示，阿里山櫻花有31種品種，約3,000多株櫻花樹，除了最受矚目櫻王「吉野櫻」之外，還能看到山櫻花、八重櫻、寒山櫻、富士櫻、牡丹櫻、唐實櫻等，今年花況很好，櫻花季從3月10日至4月10日間，為期一個月是最佳的賞櫻時節。

台灣《蘋果新聞網》

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