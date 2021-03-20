美國紐約大學上海分校（NYU Shanghai）近日傳出有9名學生、包括6名美國人，遭警方毆打拘捕後扣留11至16個小時，並進行毒品測試，校方聲言介入警方初步調查並不適當。學者指出，執法暴力是典型的中國法律程序，這類事件將影響美國學生前往中國留學的意願。

《華盛頓郵報》日前報道，上海警方12日晚分別在酒吧與生日派對中，帶走9名上海紐約大學的學生，其中6人為美國籍，另外3人分別為芬蘭、摩洛哥和馬來西亞籍。其中一名美國男生遭警方打傷頭部，另一名女生的手臂則被抓傷。報道稱，9人被拘留11至16小時不等，接受毒品測試後結果呈陰性反應，所有人陸續獲釋。

美國之音引述美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）指出，事件呈現出「典型的中國法律程序」。古舉倫認為，他相當關注「逮捕中使用暴力的問題」，因為就目前的資訊看來，事件中警察沒穿制服，也沒出示任何身份證明，令人相當不安，「因為你無法知道，究竟是被警察逮捕，還是被流氓毆打。」

對於學校的態度，古舉倫形容基本上就是雙手一攤，「我們無法幫助你」。據《華盛頓郵報》引述上海紐約大學發言人受訪時表示，校方不清楚為甚麼執法當局採取這樣的手段，但相信是針對特定的人而非全部人。他並稱，校方認為可能與緝毒有關。校方發言人還說：「警方初步調查時，學校介入並不適當。」

上海紐約大學學生事務部主任彭漢智在發給全體學生的電郵中寫道：「目前仍不清楚雙方到底發生甚麼事，是警察暴力執法，還是當事人不配合工作被採取強制措施。」對於外界質疑校方沒提供適當協助，電郵則稱「學校正審視處理過程，以找到可以做得更好的辦法。」

電郵又透露，中國警方有24小時偵查期，並作出是否指控的決定。「學校在事發24小時內能做的事十分有限」。古舉倫指出，事件可能對上海紐約大學名聲造成影響，這類事件如繼續發生，「我認為學生就不太可能願意去中國，這對紐約大學來說將是一個問題。」

根據公開資訊顯示，上海紐約大學創立於2012年，由華東師範大學與紐約大學合作提供課程。今年2月，校方對外宣佈2021年秋季申請入學人數為18,713人，較去年增加12%，創下建校以來的紀錄，其中來自中國的申請入學人數僅2,246人，美國以外的國際學生申請人增加了53%。

美國之音／《華盛頓郵報》／中央社

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