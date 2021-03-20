中美高層會談引起全球關注，雙方官員在這一場「鴻門宴」中互相批評，在國際外交場合較為少見。前美國政府中國政策顧問余茂春批評中共官員在會晤上不守規則、失去外交官的風度，是中國外交的大失敗，又點名指楊潔篪變得強硬是因為收到指示，「傳聲筒而已」。而中國官媒《環球時報》的評論文章則認為「美國不是原來的美國」，國內問題叢生，自以為優越的價值觀走向破滅。

中美高層首日會談，原本中美代表僅安排各自幾分鐘的開場白，雙方都超時，演變成兩國高層長達1個多小時的唇槍舌戰。余茂春接受自由亞洲電台採訪時指出，中共官員講了十幾分鐘是不守規矩、很不禮貌，外交官員沒有外交官的姿態，「不是第一次了，大家都有目共睹」。他又批評「中國把中美關係所有的癥結，全部歸咎於美國，沒有自己反省的誠意，這是（中共）外交上的大失敗。」

余茂春進一步分析指，以前「戰狼外交」只出現在外交部發言人等比較低層次的人身上，但現在由中國最高級別的外交官說出來，反映出中國的戰略改變，亦同時顯示出中共的外交手段非常僵化，這樣的轉變只會令中國在國際上更孤立。

他又特別提到楊潔篪的轉變，指楊潔篪在1977年擔任中國外交部繙譯官並陪伴前總統布殊（George H. W. Bush）前往西藏訪問，當時楊潔篪顯得較低調，現時變得強硬。余茂春認為楊潔篪的不近人情是上層的指示，已經淪為傳聲筒。

基辛格：合作的限度不存幻想

對於中美關係的發展，在中美關係正常化扮演關鍵角色的美國前國務卿基辛格今日（20日）在中國發展高層論壇經濟峯會上認為，兩國意識形態不同，對事物看法也有不同，但在科技及經濟全球化下，要求兩國要付出比以往更大的努力來合作，因為世界的和平與繁榮取決於兩個社會之間的理解。

他又肯定中國過去50年的發展，認為其成就難以置信。

同場合的前中共中央黨史研究室副主任章百家透露，其父章文晉卸任駐美大使時，基辛格則對章文晉贈言，指中美意識形態不同，是因為利益而結合，所以中美在合作的限度不存幻想，只會決心在有限的範圍內盡可能進行這種互利的合作

《環時》：美國不是原來的美國

至於中國官媒則繼續為楊潔篪和王毅護航，《環球時報》評論文章指出楊王兩人的發言表明中國的立場：中方過去、現在、將來都絕不會接受美國的無端指摘，並提醒美國「世界已經不是原來的世界，美國也不是原來的美國」。

文章指出美國「後院失火的地方不少」，例如武漢肺炎疫情肆虐，而且經貿合作也是需要回應民眾的關注，強調中國連續7年是阿拉斯加最大的出口伙伴，暗指美國在對外貿易問題上要依靠中國。

台教授：大陸對台越硬 台灣就要越軟

另外，美國國務卿布林肯在中美會談中提及台灣、香港、西藏等議題，會否對美台關係有甚麼啟示？台灣成大政治系副教授蒙志成認為，台灣不論在國際或美中台三角關係中空間本身就不大，美國一方面要振興經濟，另一方面也會試圖向中國釋出合作訊息，在中美會談結束後，蒙志成認為台灣未來仍會跟着美國的步代。

他建議在「九二共識」的議題上，大陸對台的態度越硬，台灣就要越軟，台灣對內要團結，對外展現出被欺負、受害者的立場，「要把這戲做足，大陸才有可能與台灣談判」。

自由亞洲電台／台灣《蘋果新聞網》／《環球時報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！