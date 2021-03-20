中美高層在阿拉斯加舉行會談，外界都將焦點集中在首場對話時雙方唇槍舌劍，毫不留情地互相指摘。然而，經過兩日3場會談後，雙方未有發表聯合聲明，實質成果似乎欠奉，惟中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在接受中國官媒採訪時，聲稱對話是坦率、建設性交流，不過雙方在一些問題上仍存在重要分歧；而外長王毅則繼續「戰狼」上身，指對方不能「單方面拉單子（提要求）、提要價」，提醒美國不要低估中國捍衞主權的決心。

楊潔篪指出，中美高層在會談中就各自國內、外交政策，以至雙邊關係進行交流，他形容會談是戰略溝通，而且是坦率、建設性和有益的對話，不過雙方在一些問題上仍存在重要分歧。

楊潔篪話鋒一轉，提到中國會堅定維護國家主權、安全和發展利益，更指「中國的發展壯大是不可阻擋的」。認為中美雙方應按照不衝突不對抗，相互尊重、合作共贏的原則，令中美關係沿着健康、穩定軌道向前發展。

在首場對話中曾要求美國改變老毛病，不要干涉中國內政的王毅，會見內地時傳媒亦保持其一貫戰狼風格，重申中方是抱着誠意來對話的，因為對話總比對抗好，而且透過對話，可以緩解疑慮，管控長期以來存在的問題。但王毅強調，對話必須相互尊重、求同存異，「不能單方面拉單子、提要價」。

在會談中，他亦向美方明確指出，主權和領土完整是重大原則問題，提醒美方不要低估中方捍衞國家主權、安全和發展利益的決心，不要低估中國人民捍衞民族尊嚴和正當權益的意志。中方希望美方能相向而行，特別是要尊重和照顧彼此核心利益與重大關切。在此基礎上，中方對中美繼續對話的大門始終是敞開的。

新華社

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