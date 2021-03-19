內地北方爆發近10年來最強沙塵暴，能見度急降至1公里，敦煌莫高窟也要暫時關閉。驚動中南海的甘肅「敦煌毀林案」昨（19日）公佈調查結果，自然資源部、生態環境部、國家林草局調查組通報，甘肅敦煌市陽關林場早前被揭發遭大面積「剃光頭式」砍伐，面對西南片區的防護林減少、葡萄園增加、毀林開墾、無證砍伐、防護林質量下降等問題。敦煌酒業毀林開墾567畝用於種植葡萄和棗樹，陽關林場違規佔用林地99.85畝，村民砍伐破壞樹木604株被立案查處。

通報指，陽關林場從1970年代嘗試引種葡萄，按照「以林護果，以果養林」發展葡萄園地。2004至2012年間，敦煌市政府及林業局違規批准敦煌酒業在陽關林場建設沙漠森林公園、種植棗樹、葡萄品種園等。敦煌酒業於2013至2014年度，毀林開墾567畝用於種植葡萄和棗樹，其中葡萄園400畝、棗園167畝，又違法佔用林地修築工程設施，還亂砍亂伐導致「林木稀疏，出現豁口」。

此外，部份樹木因缺水枯毀，喬木林數量減少，導致防護林防風功能減弱。2008年以來，敦煌飛天生態在西土溝上游圍湖、修壩，控制下洩水量，造成下游的生態用水緊張。2009至2012年，敦煌市及敦煌酒業先後在地勢較低的沙丘中修建塘壩，影響周邊區域補水。2018年，敦煌市政府確定西土溝下游段水資源26%作為生態流量，74%用於生產；每年農業灌溉結束後，11至12月對陽關林場防護林及育苗地灌溉。經實地查看，林場靠近南邊的近600畝楊樹林因缺水顯得殘破不堪，其中約200畝因缺水枯死。

陽關林場自2013年調出國家公益林後，敦煌市林業局、財政局將國家森林生態效益補償資金26萬元人民幣（約31萬港元）違規調給陽關林場使用。多年來，敦煌市政府及市林業局將陽關林場西南片區2,000畝林地，承包給敦煌酒業公司建設沙生動植物園；將1,000畝和2,000畝林地分別承包給永登碧泊產業、飛天公司開發經營。三間企業並未履行承包合同，2014至2017年，敦煌市先後與3間企業解約，收回4,433畝林地，但直至這次調查後，才於今年2月22日簽訂協議收回567畝林地使用權。

陽關林場的問題由來已久，甘肅省已確實整改方案，由酒泉市及敦煌市負責落實，自然資源部和國家林草局負責監督整改。整改工作主要任務：一是對毀林567畝開墾葡萄園、棗園的問題，敦煌市要立即制訂工作方案，落實目前簽訂的收回協議，盡快恢復防護林用途；二是敦煌市要重新制訂水資源分配方案，合理配置水資源，對違規建設的塘壩等設施依法整治，切實保障防護林生態用水；三是糾正陽關林場原林權證問題，進行規範登記；四是對無證砍伐、違規承包林地給企業等問題，要依法依規查處，並嚴肅追究責任。

澎湃新聞網

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