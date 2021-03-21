中美高層戰略對話雙方針鋒相對，內地網民繼續為中方官員的戰狼言辭亢奮。不過，美國的議員也不停手的落力推動打擊中國的法案。共和黨3名參議員提出法案，要求華府撤銷中國永久性正常貿易關係地位，既為保障美國人就業，更要中共為侵犯人權負責。

此項名為《中國貿易關係法案》（The China Trade Relations Act）是由參議員柯頓（Tom Cotton）、史考特（Rick Scott）及英霍夫（Jim Inhofe）於美國時間周四（18日）提出，即中美「2+2」首輪會談的同日。

法案要求美國政府撤銷中國在2000年9月獲得的永久性正常貿易關係地位，將美中貿易關係拉回到2001年以前的狀態，即美國總統每年都要批准延長中國的貿易優惠地位。

3名議員指，參議院2000年9月19日的投票讓中國擁有最惠國待遇，讓中國加入世界貿易組織鋪平了道路。柯頓指，中國過去20年擁有的最惠國待遇，令美國製造業職位嚴重流失，現時是保護美國人就業的時候外，更要讓中國強迫勞動和侵犯人權承擔責任。

唯一在2000年投反對票的在任議員英霍夫重申當年的說話，就是「不能允許對貿易的追求讓我們無視中國執政的共產黨政權的某些現實」，強調中國多次威脅美國和台灣，盜取美國核機密和高科技，加上持續而具敵意的軍事現代化，以及企圖損害美國的政治制度等，因此有必要終止中國的永久性優惠貿易關係，向中共發出強烈訊息。

史考特則指，推動這條法案是保護美國人不受中共及其貿易做法的威脅，並對中國國家主席習近平為其可怕的踐踏人權行為承擔責。

若法案獲通過，美國總統將需要按照《傑克遜-瓦尼克修正案》（Jackson-Vanik Amendment）的要求，逐年審批中國的最惠國待遇。有關法案亦擬擴展該修正案，將侵犯人權和貿易侵權行為列為失去資格的因素。

美國共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）也在眾議院推出了同樣的議案。

美國之音

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