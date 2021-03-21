「波羅的海通訊社」（Baltic News Service，BNS）報道，波羅的海國家立陶宛政壇和文化界的代表於上周二（16日）成立「立陶宛－台灣論壇」，成員包括經濟部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）及外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）等，而曾任教育部長和國會友台小組主席史特波奈維希亞斯（Gintaras Steponavičius）則被選為論壇主席，準備全面強化對台的經濟、學術、文化和政治關係。

史特波奈維希亞斯表示，論壇結合了立陶宛各界菁英，他們的共同點是支持以價值為基礎的外交政策和理解台灣面臨的挑戰，並強調立陶宛人很清楚活在威脅下的感受，願努力將台灣完全融入國際社會。

阿里山森林火災未熄

台灣阿里山森林大火自上周四（18日）起已燃燒逾76小時，延燒面積約1.6公頃（約16,000平方米），當局連日派出直升機及地面部隊救火，惟至今仍有兩處火點。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠表示，截至周日（21日）上午仍有三處火點，而由於這三處火點地形陡峭，造成救火困難，除了由地面部隊冒險攀爬搶救外，並出動直升機支援，截至周日下午3時，直升機已空中灑水35次。其中一處現時已無火煙，但另外兩處仍未受控，周一（22日）將繼續派出直升機空中灑水，希望早日控制火勢。

黃河大堤出現死豬

新華社轄下雜誌《半月談》16日報道指，內蒙古西部的達拉特旗王愛召鎮境內沿黃河大堤出現大批來源不明的死豬，部份橫屍堤壩護坡，有些則泡在水中。當地政府周日（21日）回應事件指，已對該批死豬進行無害化處理及流行病學調查，而涉事區域亦已全面消毒，同時強調已成立應急處置領導小組繼續調查。

綜合報道

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