大陸北方上周一（15日）遭遇十年來最強的沙塵暴吹襲，該股沙塵暴預料今晚（21日）會影響到台灣，空氣質量將急速惡化，部份地區會達到「紅色警示」。大陸官方一直不承認是治沙不力引發沙塵暴，除強調沙塵源於蒙古、今次沙塵暴威力是「十年一遇」等之外，中口中口方上周一（15日）遭遇十年來最強的沙塵暴吹襲，該股沙塵暴預料今晚（21日）會影響到台灣，空氣質量將急速惡化，部份地區會達到「紅色警示」。大陸官方一直不承認是治沙不力引發沙塵暴，除強調沙塵源於蒙古、今次沙塵暴威力是「十年一遇」等之外，中央媒體也大力講述當局長年的治沙成績與難度，以減低外界對治沙成績欠佳的壓力。

台灣環保署指出，大陸這股沙塵暴將在今晚將隨東北風吹襲台灣，部份西半部地區空氣質素將達「紅色警示」，全台也達到「橙色提醒」等級，對台的空氣質素影響明天達最高峯，沙塵天氣會持續到後天（23日）。估計北部地區PM10小時濃度將達每立方米250至300微克，短時間可能超過每立方米300微克，PM2.5小時濃度將達每平方米50至60微克。當局提醒民眾，例如是敏感族群或老人、抵抗力較弱者應減少戶外的激烈活動，民眾也應該配戴口罩防護。

大陸央視則引述國家氣象中心數據，聲稱自1961年以來，北方春季沙塵日數已呈遞減趨勢。中國氣象局環境氣象中心主任張碧輝表示，大陸的防沙工作「已明顯改善沙源地的環境，削弱了沙塵暴的起沙條件」。他強調，今次沙塵暴並非「國產」，「而是由蒙古國越境吹來」。

報道指控，蒙古近30年來人類活動導致的嚴重土地退化和荒漠化，為沙塵暴提供豐足的沙源。

對於修復沙漠化土地，中國林科院防沙治沙首席專家楊文斌表示，過去以為植物覆蓋度在40%以上才能固沙，但後來發現在乾旱區和半乾旱區，達到40%覆蓋度後，會加速地下水消耗，防護林在中、幼齡會大面積衰退或死亡，反而加大土壤沙漠化風險。於是發展出30%以下的低覆蓋度固沙理論，在避免違反自然，防止過度耗用地下水情況下，達到治沙效果。

中科院西北生態環境資源研究院奈曼沙漠化研究站前站長趙學勇指，吸取教訓後，現已由種植人工林，逐漸採取喬灌草結合，選取適合當地生存條件的植物來修復土地。

數據顯示，目前，大陸涉及治沙的註冊企業超過1.7萬家。中國自2007年，開始與蒙古國合作防止土地沙漠化。中國科學院西北生態環境資源研究院研究員王濤表示，經研究發現蒙古國土地沙漠化，主要因土地使用不當，過度開墾令土地超載，於是推廣內地的草方格流沙固定技術、沙區節水灌溉技術、溫室大棚等，協助蒙古修復沙漠化土地。

報道指，在防範沙塵暴上需要國際合作，形成區域性的環保合作，開展防沙工作。不過，沙塵暴作為一種自然現象，人類始終無法根除。

央視／三立新聞網

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