中央發改委於2015年亦提出結合數碼經濟發展與「一帶一路」的「數碼絲綢之路」（Digital Silk Road）倡議，企圖藉由推動跨國基礎建設及數位網路，擴張影響力。華為子公司華為海洋去年競標的太平洋海底光纖電纜項目，惟日本傳媒近日報道，相關的競標項目已被宣佈無效，在新的投標條件中，亦可能會加入排除中企的條款。

原本參與競標的公司包括中國的華為海洋、芬蘭諾基亞（Nokia）旗下的法國阿爾卡特（Alcatel Submarine Networks）、日本NEC等，路透社曾報道，華為海洋對太平洋光纖項目的入標價，較芬蘭、日本對手低逾20%。惟據「日經亞洲評論」報道，這個競標項目已宣佈無效，原因是「所有競標者均未達到要求」，而且當項目再次啟動招標程序時，可能會增加條款，排除中企參加。

太平洋海底光纖電纜項目是由世界銀行及亞洲開發銀行共同注資興建，主要連接密克羅尼西亞（Micronesia）、瑙魯（Nauru）及基里巴斯（Kiribati）等偏遠太平洋島國，改善地區的互聯網連線。

但由於該項目要通過另一條會連接到關島的電纜，關島是美國軍事要地，中資入標就引發美國、澳洲和日本等相關國家疑慮。

美國參議員克魯茲（Ted Cruz）與魯比奧（Marco Rubio）曾於去年9月致函太平洋島國密克羅尼西亞，促請不要向中國批出太平洋海底光纖電纜合約，否則將令中國有機會竊取機密，以至作為地緣政治脅迫工具。

中國提倡數碼絲綢之路，聲稱是要加強國際通訊互聯互通的水平。惟德國墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）分析師Rebecca Arcesati指出，中國的倡議顯然具有重要的地緣政治和戰略目標，反映出北京對控制關鍵資訊通道的認知，這些資料將給予中國重大的戰略優勢；中國也試圖在海外收集大量資料，提供給民用、軍事情報、宣傳和資訊行動等領域。

日經亞洲評論／《蘋果》資料室

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