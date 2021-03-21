中國戰狼式外交再起風波。法國參議院友台小組主席里夏爾（Alain Richard）準備組團訪問台灣，早前已遭中國駐法國大使盧沙野致函警告，要求取消計劃，遭里夏爾無視兼反擊。中國駐法國大使館就此直接發聲明，反對與中國建交的國家和台灣開展「任何形式官方往來」。另外，中國駐法大使館近日又因辱罵法國學者是「小流氓」，激起當地政界、學界譴責。

央視新聞今日（21日）報道，指中國駐法國大使館發言人就台灣問題發表談話，稱中國政府在台灣問題的立場是一貫和明確的。「我們反對與中國建交的國家同台灣當局開展任何形式的官方往來。這是遵守『一個中國』原則的應有之義。」

聲明指，「有關人士可以自由決定其出行和交往計劃，中國政府將視情作出相應反應」。

聲明又指出，「一個中國」原則是中法關係的政治基礎，是法國對中國的莊嚴政治承諾。法國參議員作為法國官方機構的公職人員，理應恪守這一原則，不同台灣當局有任何形式的官方往來，「這是對中國主權的尊重，對國際法的尊崇，也是對法國聲譽的維護」。

該發言人還表示，中國駐法大使盧沙野已就法參議院「台灣交流和研究小組」擬訪台一事致信小組主席里夏爾，「表達中方關切，重申中方立場」。

早前傳出盧沙野致函阻撓里夏爾訪台時，引起里夏爾非常不滿，已表明法國與台灣的關係毋須經北京同意。

另外，法國策略研究基金會（FRS）研究員邦達（Antoine Bondaz），指不能接受盧沙野發信警告夏爾訪台，指是干預法國民主制度。中國駐法大使館上周五（19日）點名辱罵邦達為「小流氓」。

事件引起法國輿論震怒。法國《世界報》19日在顯要位置作出報道，指是「戰狼外交突然再現」。當地政界也不分左右，一致批評中國駐法大使館不顧最基本的外交禮節，侮辱駐在國的學者，要求法國外交部傳召盧沙野，發出嚴厲警告。

歐洲議會議員Raphaël Glucksmann亦譴責事件，要求法國政府傳召中國大使，向對方表明「如果你再繼續撒野，就馬上回中國」。另一位歐洲議員François-Xavier Bellamy也在Twitter發文，要求法國外交部長不能放棄反擊，否則將是懦弱和危險的。

法國參議員Valérie Boyer也聲援邦達，強調法國是尊重學者和珍視自由博愛的國度。

法國《快報》著名記者Marc Epstein則在支持邦達的Tweet上針對中使館粗野的做法說：「一黨專政的本質就是暴力。」

許多法國政界、學界及網民也表態支持邦達，甚至在Twitter打出「我們全是小流氓」的標籤。網民Vendredi便留言「中國大使的表現就如充滿敵意的獨裁政權的大使，堪比第三帝國或史太林手下的一些外交官。」

邦達就事件接受當地電視台訪問時表示：「罵我『小流氓』不會影響我的工作。但令人擔憂的是（中國大使館）在外國任意使用這種粗野的修辭，以及中國大使可以在法國領土隨意地辱罵記者和議員。」

台灣《蘋果新聞網》／法廣網

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