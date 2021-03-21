緬甸軍方發動政變，民眾上街抗議卻遭軍方大規模武力鎮壓，截至今日已有逾240人身亡。在台緬甸僑民今日下午在台北自由廣場前，發起祈福活動及聲援緬甸政變受難集會，現場聚集近千人。除了台灣緬甸僑民，亦包括台灣、香港、亞洲及其他外國人參與。集會開始時，大會發言人先以中英緬三語發言，闡述緬甸人民當前遭遇的巨大困境，以及國內局勢最新發展，現場紛紛豎起三指禮，並叫出釋放被捕人士、「終結獨裁」等口號。

隨後，多位來自不同團體的代表輪流上台發言，包括民進黨籍不分區立委、香港人在台協會、居台緬甸僑民代表等。民進黨立委洪申翰到場力挺、譴責軍政府暴行，並指政府應對緬甸情勢更明確表態；台灣人權促進會秘書長施逸翔則說，應盡快推動「難民法」立法，建立政治庇護機制。面對緬甸軍政府侵害人權，國際社會的聲援非常重要，現在包括印尼、新加坡、馬來西亞等東協國家都罕見地出面譴責軍方，台灣也應持續關注，與抵抗軍政府的緬甸人民站在一起。

行動發起人之一、鳴個喇叭緬甸街共同創辦人楊萬利表示，緬甸軍方鎮壓手法一天比一天強烈，非常殘忍、不人道，盼藉此活動喚醒台灣人和世界的關注，「大家都生活在恐懼當中，今天這個祈福活動對我們來說是互相陪伴」，將繼續透過實際行動和網上串連，持續關注緬甸，如28日下午有緬甸僑生發起另一場聲援活動。

緬甸僑生小敏（化名）表示，「政變這種事，對我們來說想都沒有想過」，同時也擔憂身在緬甸的家人，會否遇到軍政府暴力鎮壓，另一方面，也盼緬甸民主轉型，「世界都在進步，可是只有緬甸在退步」。

台灣《蘋果新聞網》

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