日前結束的中美高層戰略對話，並未帶來任何成結，卻因雙方官員在發言時互不相讓而加深兩國分歧，為全球經濟復蘇帶來陰影。不過，國務院副總理韓正在北京出席中國發展高層論壇時表示，中國構建新發展格局是更開放的國際與國內「雙循環」，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。他又強調，會與各國加強合作，推動世界經濟復蘇。

韓正表示，受疫情衝擊影響，世界經濟復蘇基礎仍然不穩，中國願與世界加強協調，實施有利的財政及金融政策，維護全球產業鏈、供應鏈的穩定，促進國際貿易和金融市場穩定發展，推動世界經濟早日走出危機的陰影，並繼續推進高質量「一帶一路」，深化與沿線國家的合作。

他指出，中國14億人口中，有4億人為中等收入，形成超大規模的市場，中國經濟今年延續穩定恢復的態勢，歡迎各國企業分享中國開放的大市場和發展機遇，亦將調整優化進口稅稅收政策，進一步縮減外資准入負面清單等。

韓正又謂，會同時推動服務業有序對外開放，吸引更多外資企業。另外，他透露，內地將以科技「自立自強」作為國家發展戰略，以更開放的思維和舉措，推進國際交流合作，並與各國加強疫苗研發、生產及分配等合作。

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