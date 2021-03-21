在美國阿拉斯加舉行一連兩日的中美高層戰略對話結束 ，會談實質成果欠奉，惟中國牆內愛國網民將焦點集中在中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪對美國官員放話「中國人不吃這一套！」上，認為中國已經「站起來」。不過有份出席對話的中國駐美大使崔天凱沒有和網民一起「嗨翻天」，他在Twitter上表示，今次會面雙方「坦率」，中美兩國有很多分歧，但未來可多作溝通，又重提兩國可以在氣候議題上合作。

崔天凱的Twitter沒有像中國外交部發言人華春瑩般瘋狂轉貼楊潔篪和外長王毅在中美會談中的講話，他在今日（21日）早上的3小時內連發4個帖文，表示自己已返回華盛頓，他認為今次中美高層對話坦率、具建設性和有益，中美在很多方面都有分歧，未來更需要進行有效的交流，強調越多互相尊重和理解，就越能夠互惠互利。

崔天凱另一個帖文上，附上在飛機上高空拍攝的照片，指出中美可以就全球暖化等議題合作。他又轉載美國前國務卿基辛格昨日（20日）在中國發展高層論壇經濟峯會時發言，指在科技現代化、經濟全球化情況下，中美需要緊密合作，因為世界的和平與繁榮，取決於中美之間的理解。

中美高層在台灣議題上亦引發兩極解讀，其中台灣師範大學政研所教授范世平則認為，楊潔篪與王毅是「老遠坐飛機去阿拉斯加當個『小粉紅』」，他特別提到曾經擔任駐美大使的楊潔篪在美國國務卿布林肯面前裝戰狼，「潑婦罵街」，有違外交禮儀和專業，淪為「胡錫進第二」。范世平又指「鬥而不破」是中美建交以來，中方對美外交一貫立場，如今鬥破了，美國更不用顧忌，台美關係肯定更緊密。

國民黨前立委蔡正元在Facebook指這次阿拉斯加會談，美國想再次居高臨下對待中方，卻被楊潔篪公開羞辱，這是世界外交史上最關鍵的歷史時刻，也是美國首次被公開羞辱。

Twitter／Facebook

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！