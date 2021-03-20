【會談落幕】中美兩日共三場的阿拉斯加會談終於結束，雙方會後沒有共同見記者，沒有聯合聲明，繼續各自表述。中國外交部發了一篇3,200字的新聞稿，繼續「戰狼」上身，幾乎通篇講述中國立場及斥責美國，香港及台灣等問題全屬內政，外人不得干預；中美關係源於美國「上屆政府極端錯誤反華政策」，美國必須改善其行為。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的回應則簡單得多，形容達成當初目標，未來會在多個重大議題在國會及盟友間商討。

中美昨上午完成三小時的最後一場會談，兩日三場合共數小時會談，結束後雙方沒有共同見記者。中共中央外事辦主任楊潔篪及外長王毅接受內媒訪問，楊形容會談是坦率、建設性和有益的對話，不過雙方在一些問題上仍存重要分歧，揚言「中國發展壯大是不可阻擋的」。王毅則稱「對話總比對抗好，而且透過對話，可以緩解疑慮，管控長期以來存在的問題」。不過，王強調對話必須相互尊重、求同存異，「不能單方面拉單子（提要求）、提要價」。

楊潔篪揚言「中國壯大不可擋」

今次雙方沒有聯合聲明，中國外交部下午所發的新聞稿，再顯示出中國在首場會談開場白的咄咄逼人。該稿全文長達3,200字，僅得中國立場，以往外交新聞稿必提的別國立場，今次幾乎一句不提，僅得「美國重申在台灣問題上堅持一個中國政策」。對於拜登聯結盟友，中國暗斥「拉小圈子，開歷史倒車」；對中共威脅，中國重申黨的核心地位「有14億中國人民擁護」；對中美關係，中國直斥「美國上屆政府極端錯誤的反華政策」；對香港問題，中國稱「純屬中國內政，如果美國繼續一意孤行，中國必將作出堅定回應」；對台灣問題，中國稱「涉及中國核心利益，沒有任何妥協退讓餘地」。唯一較有成果是環保及氣候範疇，中國稱「兩國將建立中美氣候變化聯合工作組。」

美嘲中方「取悅」國內聽眾

相較於中國長篇大論謾罵不斷，美國布林肯的回應顯得簡單直接，坦言早已明瞭在香港及台灣等多個問題上與中國有巨大分歧，毫不驚訝中國採防禦立場，未來會就與中國商討的經貿內容、科技等內容，回去與國會及盟友商討檢視，作出有利美國及盟友的決定。他透露當日決定會見中國代表，目標只有兩個，一是希望向他們表達美國及其盟友對中國近年行為有巨大關注。二是希望中國展示美國的政策目標、優次及世界觀，兩目標都已完成。國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）稱早已預計是艱辛的會談，今次美國「頭腦清晰（clear-eyed）地來，頭腦清晰地離開」，未來會與盟友商討。白宮副新聞秘書吉恩皮爾埃（Karine Jean-Pierre）諷刺中方誇張的外交演說，指深明中方「是針對國內聽眾」，無阻美國表明立場及期望。

美國國務院宣佈，布林肯在本月22至25日出訪比利時布魯塞爾，將與北約成員及歐盟成員國會面，中國問題是議程之一。至於俄羅斯外長將受王毅邀請，於本月22日至23日訪華。

中國外交部/美國國務院