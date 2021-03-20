台灣阿里山森林大火自上周四（18日）起，燃燒超過49小時，至昨午3時火勢終被控制，公路獲解封。由於現在正值阿里山的櫻花季，本應有大批遊客趁周末上山賞花，旅遊業者初步估計整體損失逾4,000萬元新台幣（下同，約1,090萬港元）。對於當地相關人士懷疑大火是遊客亂丟煙頭所致，林務局指仍在調查中。

四成酒店房退訂

據報，火場累計面積超過1.6公頃，昨午尚有兩處火頭，位於火場東南側及西南側陡坡，空中勤務總隊及陸軍航空特戰指揮部出動八架次直升機，在空中灑水滅火。

由於正值花季，加上是周末，當地旅遊業者原本預計這兩日會迎來大批遊客，但大火令阿里山公路不斷有落石，需要緊急封路。嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂表示，本來阿里山森林遊樂區的十多間飯店可提供合共2,800個床位，一般在櫻花季每間都客滿，這一場大火卻令旅客退訂，損失約四成住房率，商店則損失約五成收入。陳估計，遊樂區內及阿里山公路沿線食宿、購物等相關觀光業，總共損失逾4,000萬元新台幣。

當地相關人士推測起火原因是遊客亂丟煙頭所致，台灣林務局嘉義林管處副處長李定忠指，目前沒確實證據，不過以往森林火災起因，大多是人為因素，包括營火未完全熄滅或者是燒雜草、廢棄物不慎而引起。李表示，阿里山櫻花有31種品種，約3,000多棵櫻花樹，除了最受矚目的櫻王「吉野櫻」之外，還有山櫻花、八重櫻、寒山櫻、富士櫻、牡丹櫻、唐實櫻等。今年櫻花狀態良好，櫻花季由本月10日至下月10日，為期一個月，是最佳賞櫻時節。

台灣蘋果新聞網/中央社