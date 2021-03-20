深圳一名31歲女子去年5月到整容機構接受隆鼻手術，局部麻醉後心臟驟停，被送到醫院搶救後雖保住性命，但從此患上嚴重認知障礙症，智力水平降至等同一歲嬰兒，或需要終身陪護。病人父母雖然心痛，但表明會像30年前一樣教女兒穿衣、吃飯，陪伴她「重新長大」。

母親一夜白頭

事故發生於南山區的盛力會醫療美容門診部。去年5月，31歲的受害人小麗（化名）瞞着父母接受隆鼻手術，麻醉五分鐘後心臟突然驟停，被送到寶安人民醫院搶救，在重症科留院16天後才轉到普通病房，醫生在三個月後診斷小麗為「缺血缺氣性腦病」和「認知障礙」。多個月以來，小麗經常驚恐、尖叫、出現幻覺，認不出父母和親人，吃飯和排便也不能自理。父母反覆教她幾百次後，她才認得爸爸和媽媽，記得自己的名字。

小麗父親付先生接受深圳電視台訪問時稱，妻子在女兒出事後一夜白頭，「醫生說小麗目前的情況可能需要終身有專人陪護，可我們還能陪她多少年？」他承諾與妻子陪伴女兒終生。而去年7月，一名黃姓女子在盛力會醫療美容接受隆胸手術後，同樣因呼吸心跳驟停被送到醫院，心肺出現損傷。南山區衞生監督所表示，綜合上述兩宗事故，今年1月一併對盛力會罰款兩萬元人民幣（約2.4萬港元）及停業一個月，涉事醫生罰款5,000元人民幣（約6,000港元）及暫停行醫六個月。針對小麗父母認為盛力會有明顯的責任，負責人建議他們申請做醫療事故鑑定，以便協商賠償問題。

深圳廣播電視台