早前在美國阿拉斯加召開的中美高層戰略對話，因雙方互不相讓的傲慢態度，引發不少爭議，就連會上參與者的頭髮亦成為批判的焦點。有美國網民批評，這樣嚴肅的場合，美方竟派出一位「染紫頭髮的」外交人員與會，顯得非常不專業，「讓人不把你當回事」，「讓情況糟糕100倍」。

引起美國網民非議的美方人員，就是在中美高層戰略對話會議上，坐在國務卿布林肯右側的一位「染紫色頭髮」女繙譯。

內媒「觀察者網」自然不放過這次借美國網民的嘴巴「攻擊」美國政府的機會，報道指出，有美國網民批評：「和中方高層對話還染髮我們太不專業了」；也有美國網民說：「如果你把你的頭髮染成紫色，我不會把你當回事。我保證中方也是這麼想的。」

事實上，Twitter上不少網民劣評今次拜登政府的繙譯人員，認為外交人員「染紫色頭髮」，確實難登大雅之堂。另有網民表示，美方當日在會談中的表現已足夠尷尬，現時又爆出派遣一名染紫髮的女士作繙譯，「讓情況變得更加糟糕100倍」。亦有網民指，在這種場合讓染紫色頭髮的人士參與，會被認定美方「軟弱」，並諷刺做出這決定的布林肯是「戰略天才」。

常為極右翼組織撰文的作家波索比克（Jack Posobiec），亦在Twitter批評總統拜登政府派紫髮繙譯員，彰顯其軟弱性格。但這說法立即引發美國網民批評，斥他「種族歧視」、「顏色主義者」，並反問「難道紅髮口譯員就比較好？」

亦有網民反駁，美方此舉是想傳達「進步派思想」，但極端左派的意識形態引領美國走上歪路。亦有網民認為，撇開外表打扮是否合宜，就當日的專業表現看，也是中國女繙譯勝出。在中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向美方「反擊」16分鐘後，以流暢的英語繙譯轉述，獲得不少內地網民讚賞。而這名中國女繙譯的資料及相片，亦成為網民熱搜。

她就是曾被譽為「兩會最美女繙譯」張京，2003年從杭州外國語學校畢業，隨後保送到外交學院英語專業，2007年進入中國外交部繙譯室英文處從事口譯及筆譯工作。 2008年至2009年公派英國留學獲碩士學位，其後多次承擔國家領導人外事活動口譯及筆譯任務。2013年的全國兩會記者會，張京因神似女明星趙薇，引起不少媒體注意。網上資料顯示，其丈夫也從事外交工作。

新浪微博／Twitter／台灣聯合新聞網

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