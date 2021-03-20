12港人案中，有8人將於明日（22日）完成內地7個月的刑期，遣返香港。受家屬委託的內地律師盧思位與任全牛疑因遭當局報復，被吊銷律師執業證書，已無法執業近兩個月。兩人均稱目前仍在摸索接下來的路向，任全牛雖未曾與當事人黃偉然見面，但也透過《蘋果》對他寄語，希望他能慢慢適應近月急劇改變的香港，量力而行；盧思位的當事人喬映瑜因被判刑兩年，仍要在內地服刑，但他亦對港人說，「不管有多麼的艱難，都不要灰心喪氣。」

12港人案去年底判刑，盧思位和任全牛分別在1月中和2月初被吊銷律師執業證書。二人近日分別接受《蘋果》專訪，再次強調：不後悔。對於被DQ後的生活，身在河南的任全牛比較樂觀，「沒證能做甚麼，還是在摸索。生活我覺得不用擔心，這個大陸內部都很糟，如果大家都糟，我也糟，（那麼）我也沒有很糟。」任全牛說，希望將來還能繼續在人權領域發展。

任全牛當初接受黃偉然妻子的委託，雖然至今仍未見過黃偉然，但二人有種無形的連繫，得知黃偉然即將返港，他也寄語希望對方能盡快恢復自己的心理健康，「我希望他量力而行，因為畢竟他出事幾個月，香港已經發生了很多的變化。」

身處四川的盧思位說自己被DQ後，生活確大受影響，以前累積的客戶、個案已無法處理，「我最近也談不上好，反正也處在調整的過程。沒有證做不了，沒有辦法，在想辦法。」但他也說，「那沒辦法，這個就是代價。」

說起港人一直很感謝他的付出，盧思位還是無奈，「最後都沒有做到甚麼事情。最後都沒有進到法庭，案子、卷宗也沒有看到、人也沒有看到。」拘留、起訴、宣判、服刑，執業證書都被吊銷，7個月的事情，就如同香港的政制一樣，走得很快，但盧思位說，想法至今不變：案件是單純的偷越邊境案，只是有法律以外的因素滲入，「有些人把這些事看得太複雜，我到今天為止都不認為這個案子有多麼的複雜。」

8名港人明日將完成內地的刑期，但盧思位代理的喬映瑜因組織他人偷越邊境罪罪成，被判刑兩年，盧思位指這樣的刑期很難獲得減刑，「很可能要待滿兩年。但這案子有政治因素在裏面，可能會有減刑，保外就醫。」

《蘋果》記者

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