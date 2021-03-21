「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套！」中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，早前在中美高層戰略對話上「超時」發言時所說的這句話，成為近日內地網民熱捧金句。而楊潔篪於2005年演唱蘇州評彈《庵堂認母》的影片近日被翻出在網上爆紅，有內媒甚至以「鐵漢柔情」、「多才多藝外交家」來形容他。

網上片段見時任外交部副部長楊潔篪當日在秦建國與蔣文的弦子、琵琶伴奏下，高唱蔣月泉的著名篇子《庵堂認母》：「世間哪個沒娘親？可憐我卻是個伶仃孤苦人。若不是一首血詩我親眼見，竟將養母當親生；十六年做了夢中人……」當楊潔篪唱完時，台下隨即熱烈鼓掌。

網民紛紛大讚楊潔篪的表演，留言稱「能屈能伸，又儒雅又可愛，載入史冊的外交官」、「『篪』字是古代的一種竹管樂器」、「證明中國是有人才的。不要以為當官的只會喝茶看報紙講官話」。不過亦有人調侃說，「工作在中國，生活在美國，真好」。

《評彈票友》2005年12月20日曾刊出楊潔篪的訪問內容，他當時表示：「上海是我的家鄉，評彈藝術又是我的愛好，在我五六歲的時候，祖父就帶我聽評彈。我覺得，評彈藝術已經融化在我的血液中。因為她是非常優雅、非常美好的藝術。」被問到在擔任駐美大使期間工作緊張，是靠甚麼調劑時，楊潔篪亦透露是靠聽評彈來放鬆，「我上任的時候帶了一大堆的評彈光盤、音帶」。

楊潔篪早前在中美高層戰略對話上揚言「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套！」不僅成為內地網民熱捧金句，甚至發揮如同興奮劑的作用，被印製成T恤及手機殼在淘寶網出售，反應熱烈。有愛國網民認為中方的強硬發言，令他們覺得中國已「站起來」。

新浪微博／中國評彈網

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