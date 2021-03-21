中國政經力量不斷向外擴展，非洲許多國家也成其「一帶一路」戰略的投資目標。有調查顯示，西非國家岡比亞（Gambia）在中資企業濫捕下，漁業資源幾乎耗盡、海洋被嚴重污染，國民經濟發展機會遭受剝奪。另外，菲律賓抗議中國日前有逾200艘疑由民兵駕駛的漁船駛入有主權爭議的牛軛礁海域。

中央社引述「非法海洋計劃」（The Outlaw Ocean Project）的調查報告指，中國企業在西非搜刮資源並且污染環境。報告指，在國際非法捕撈下，西非海洋資源瀕臨枯竭，岡比亞與中資企業勾結，在當地大肆非法捕魚、設立不合格的魚粉工廠，將魚獲做成魚粉飼料，運到中國養魚，魚產之後再傾銷回岡比亞。

惡性循環下，令岡比亞的海洋資源幾乎耗盡、非法傾倒的魚粉廢料讓海洋嚴重污染，以及當地漁民難以維生。

報告引述岡比亞的微生物學家Ahmed Manjang指，這些魚粉工廠日產500噸，廢料直排大海，形容這「不是開發，而是剝削」。

關注生態議題的岡比亞記者Mustapha Manneh指出：「中國提供岡比亞許多貸款及所謂的補助，污染了我們政治人物的思維模式，他們為所欲為。」儘管當地民眾群起抗議，Manneh說，因為事關中國，因此魚粉工廠「絕對不會被關閉」。

報告指出，漁業是岡比亞重要的傳統經濟，當地民眾有50%的蛋白質攝取量來自海洋。不過，為滿足國際間持續增長的漁產需求，越來越多大型工業級船隻在西非外海捕撈，甚至侵犯保留給岡比亞漁民、自海岸線向外延伸約15公里的海域。中資企業則不僅活躍於非法濫捕，也因漁船上的惡劣勞動及衞生條件而惡名昭彰。

濫捕不僅是想直接利用漁獲，也是為了製造魚粉。魚粉由加工處理特定小型魚類製成，用於國際間蓬勃發展的養殖業，是粉狀蛋白質補充劑。魚粉的生產對海洋具強大破壞力，因為它需要大量的魚作為原料，全球約1/4漁獲就是用於製造魚粉。

在「一帶一路」倡議下，中國資金被用來在岡比亞擴展魚粉事業。報告指出，2017年中國取消岡比亞1,400萬美元（下同，約1.09億港元）債務，並投入3,300萬美元（約2.6億港元）為當地「建設」農漁業，包括興建3座魚類加工廠，其中尤名叫「金領」（Golden Lead）的工廠最具代表性。

「金領」距海岸線僅一公里，緊鄰Bolong Fenyo生態保護區。2017年營運不久，該廠排放的化學物質，造成生態區內動植物大量死亡。報告指，該廠被象徵性罰款2.5萬美元（約19.4萬港元）後，廢物改由非法地下排水管直排大海，導致大量死亡的魚群、龜類、鯨豚被沖上岸。

2018年，約150名當地居民破壞「金領」的地下排放管。不過，在岡比亞政府允許下，「金領」不僅重新鋪設管道，還插上五星紅旗。

「非法海洋計劃」由曾獲普立茲獎的前《紐約時報》記者Ian Urbina成立。岡比亞人口約217萬，2013年與台灣斷交，改與北京建交。去年，岡比亞有份支持中國在香港設立「港版國安法」。

另外，菲律賓政府今日（21日）也發聲明，指摘本月初在有主權爭議的西菲律賓海牛軛礁附近，發現疑由海上民兵駕駛的約220艘中國漁船，但並非在捕魚。中國方面暫未就事件有回應。

中央社／美聯社

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