全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）近日遭中國政府指控透過車內鏡頭、傳感器等裝置，收集駕駛者行車資料及電話簿等個人資料，引發安全隱患，已限制軍方、國企和重要機關的工作人員使用Tesla車輛。Tesla行政總裁馬斯克昨日回應事件稱，如果公司生產的汽車有間諜用途，公司將被關閉。他呼籲美中雙方應更加互信。

《華爾街日報》昨引述知情者透露，中方此前對Tesla車輛進行安全評估，發現汽車的傳感器可能記錄周邊位置的視覺圖像，同時可能通過汽車獲得行車時間、地點、駕駛者資訊、電話簿名單等個人私隱，致使中方擔心數據或會被傳回美國。知情者又稱，中方已要求太空產業等敏感行業的從業者，不要使用Tesla車輛上班，Tesla車輛也被禁止駛入上述從業者居住的屋苑。中方至今未回應事件。

Tesla官網指出，Tesla車輛設有八個鏡頭，12個超聲波傳感器及一個雷達協助駕駛者。Tesla車輛私隱問題近期在美國也引來關注，Twitter用戶指出，Tesla車輛內向着駕駛者的鏡頭，能監察駕駛者的目光，可監察駕駛者是否花很多時間看電話或筆記本電腦，馬斯克曾直接回應：「是。」這被視為Tesla首次公開承認使用車內鏡頭監察駕駛者。

對於Tesla在內地惹限制消息，Tesla中國表示Tesla車輛沒有通過車內鏡頭侵犯用戶個人私隱，所有內地市場的Tesla車輛均未開啟車內鏡頭。Tesla中國重申，Tesla的私隱保護政策遵從內地的法律法規。馬斯克昨以視像方式出席中國發展高層論壇年會時表示：「如果一家商業公司被捲入間諜活動，對這間公司將會極為糟糕……我們有非常強烈的動機保密任何訊息。如果Tesla用汽車在中國或其他任何地方進行間諜活動，公司將被關閉。」

在華越做越大被盯上

雷蒙詹姆斯金融公司（Raymond James & Associates）分析師莫查諾夫（Pavel Molchanov）認為，這道針對Tesla的禁令與美國政府對華為的敵意沒兩樣，美方也擔心北京可能透過華為把手伸向國內電信基礎設施。他說：「就算這類疑慮是小題大作，也會讓直接受影響的企業手忙腳亂。」政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷姆納（Ian Bremmer）認為：「宣佈（特斯拉禁令）的時間點肯定與在安克雷奇策劃的唇槍舌劍有關。」

Tesla近年將精力投入內地市場，其銷售佔比也從2019年的12%，躍升至2020年的21%，銷售額則上升到66.6億元美元（約517億港元）。去年在內地交易的汽車量，也幫助Tesla在全球範圍內實現大約50萬輛的歷史紀錄。Tesla上海超級工廠首條產線2019年1月正式投產，工廠現可生產Model 3及Model Y。不過，Tesla近期卻接連被中方盯上。今年2月上旬，Tesla北京及上海分部分別被中國市場監管總局、網信辦、工業和信息化部、交通運輸部等五個部門約談，原因是「消費者反映異常加速、電池起火、車輛遠端升級（OTA）」等問題。

《華爾街日報》/BBC