在美國阿拉斯加舉行中美高層戰略對話早已「曲終」，但似乎「人未散」，餘波還在蕩漾！中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在會上除了那句：「中國人不吃這一套！」引起海內外極大反應外，他重提「台灣是中國領土不可分割的一部份」亦同樣惹火。台灣陸委會今日發新聞稿駁斥，直指這是「對台灣主權扭曲事實的説法」，並重申「中華民國是主權國家，台灣從來不屬於中華人民共和國，未來更不可能是」，台灣的未來與發展，「只有2,350萬台灣人民有發言權與決定權」。

台灣陸委會強調：「台灣政府致力維護台海和平穩定、堅定捍衞國家主權與台灣民主，立場堅定一貫，獲得國際社會及台灣民眾的肯定與支持。」陸委會再次呼籲，中共當局正視兩岸現實與台灣民意不接受其政治框架的事實，停止使用軍事威嚇及外交打壓的對抗手段對台壓迫，務實透過不設前提的溝通對話，化解政治分歧。

台灣外交部亦表示，大陸官員在會談中或其後有「對台灣主權屬於中國的誤謬、扭曲說法，悖離事實，也違反台灣人民意志」。

台灣外交部強調：「中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，主權屬於台灣2,350萬人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。中華人民共和國從未統治台灣，而台灣也獨自存在於國際社會，這就是兩岸長久以來的事實和現狀」。

台灣外交部同時指出，無論大陸政府如何扭曲其對台主張，都無法改變這事實，「台灣人民只會更堅定對主權和民主的堅持，也會繼續和共享民主價值國家共同努力，維護並增進印太區域的和平、穩定與繁榮」。

楊潔篪當日在與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會談時曾表示，新疆、西藏、台灣都是中國領土不可分割的一部份，中方堅決反對美國干涉中國的內政，認為兩國管好自己的事情就好，不要轉移矛頭。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！