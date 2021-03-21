（更新：內容）台灣取得11.7萬劑阿斯利康疫苗，將會在明日開始為醫護人員接種，這成為各政客爭取的戰場。新北市長、國民黨的侯友宜，規劃明早8時前往醫院，以見證「全台第一針」；不過，行政院宣佈，院長蘇貞昌為了增加民眾信心，將會提早20分鐘，在上午7時40分就到台大醫院，帶頭接種疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中亦會同時接種。指揮中心回應稱，蘇貞昌提早接種疫苗，是不想打擾其他要接種的醫護人員。

新北市的亞東醫院原來規劃明日上午9時開始為醫護人員接種疫苗。不過，該院突然將接種時間提早到上午8時，並且由該院副院長邱冠明接種第一針，除希望增加醫院人員的信心，同時亦希望成為全台首間為民眾接種的醫院。不在第一批接種名單的侯友宜，亦已經規劃前往該院，見證全台首名醫護人員接種疫苗、也順道「為醫護人員打氣」。

然而，蘇貞昌今早出席活動時，表示為要增加民眾的信心，疫苗開始接種後他將會率先接種，他已請中央流行疫情指揮中心、專家評估。然而，在行政院宣佈後，蘇貞昌成為台灣首名接種疫苗的人，而台大醫院則是首間接疫苗的醫院。不過，台大醫院的其他醫護人員，則會在中午12時30分，在院長吳明賢帶頭後方會接種。

至於其他醫院，台北榮民總醫院預計在8時半開始為醫護人員接種，林口長庚醫院則在上午9時開始，新光醫院則在上午10時，由院長、副院長等10名醫護人員帶頭接種疫苗。明日全台共有57間醫院，開放讓醫護人員接種。

現年73歲的蘇貞昌是否適合接種疫苗？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，部份國家都有開放給65歲以上民眾接種疫苗，只是當初臨床試驗時，65歲以上參與者較少。

台灣《蘋果新聞網》

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