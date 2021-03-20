日本防衞省轄下政策研究智庫在即將發表的報告稱，中國近年在沿海地區部署陸基（從陸地發射）反艦彈道導彈，切實提升了防止美國航空母艦接近西太平洋的軍事能力。另外，日本首次發現中國新型的055型驅逐艦，穿越日本九州和朝鮮半島之間的對馬海峽，並向北駛向日本海。

解放軍艦駛入日本海

共同社報道稱，防衞研究所計劃在本月底發表的年度報告《東亞戰略概觀2021》，稱中國近年提升了反艦彈道導彈的研發能力，防止美國航母接近西太平洋的「反介入/區域拒止」能力因此獲得「切實提升」，導致聯結沖繩、台灣至菲律賓的「第一島鏈」內美中軍事力量失衡。報告認為疫情大流下加速了「習近平政權的強硬姿態」，世界政治在美中競爭激化下分裂壓力更大。

防衞省統合幕僚監部（相當於聯合總參謀部）發佈消息稱，上周四（18日）上午11時許，海上自衞隊的艦艇和巡邏機於九州長崎縣對馬市西南約250公里處，發現了中國海軍055型驅逐艦等共三艘艦艇，當中包括舷號101的「南昌號」驅逐艦，亦即055型的首艦；同行的艦艇還有052D型「成都號」驅逐艦及054A型「大慶號」護衞艦。三艘中國艦艇當時從對馬海峽駛入日本海，但未進入日本領海，也沒有針對海日本艦艇和飛機的危險行動。中國首艘055型驅逐艦在2020年1月服役，據稱搭載了導彈垂直發射系統，可發射長射程的對地巡航導彈和超音速反艦巡航導彈。

共同社